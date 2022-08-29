Почему сериалы так популярны

Раньше общество воспринимало сериалы как guilty pleasure и почти синоним ситкома. Теперь они стали неотъемлемой частью досуга, а иногда и двигателем социальных изменений. Разбираемся, как сериалы влияют на нашу жизнь.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Как сериалы влияют на общество

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения. Согласно резолюции ООН, телевизионные продукты «оказывают влияние на принятие решений, привлекают внимание к конфликтам, угрозам миру и безопасности и могут повысить интерес к другим важным вопросам, включая экономические и социальные». И хотя сериалы долгое время были «постыдным развлечением», они — наравне с другими телевизионными продуктами — оказывали влияние на общество.

Итак, естественно, главным преимуществом сериалов является тот факт, что они позволяют человеку нормально расслабиться и отдохнуть, Именно благодаря сериалам человек может абстрагироваться от рабочих мыслей и отдохнуть перед новым рабочим днем. Вообще, некоторые люди уверены в том, что абсолютно все сериалы имеют весьма посредственное качество сюжета. Однако это не совсем так. В действительности хорошие сериалы по своему сюжету практически не уступают лучшим фильмам с большими бюджетами. Более того, формат сериала позволяет режиссеру гораздо лучше раскрыть историю. Ему не приходится загонять ее в рамки 2 часов. Благодаря этому в сериалах истории рассказываются в мельчайших подробностях.