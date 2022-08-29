Пятый сезон сериала "Рассказ служанки": что известно

Ожидание почти завершилось. Премьера пятого сезона "Рассказа служанки" не за горами, новые эпизоды будут выходить по средам. Если вы являетесь поклонником нашумевшего проекта Hulu, у вас, вероятно, есть вопросы о том, что принесёт с собой новый сезон. И если вы незнакомы с Галаадом, то пришло время присоединиться к сопротивлению. Вспомним о четырёх предыдущих сезонах и обсудим развитие событий в пятом.

Фото: Inc-News Inc-News

Дата выхода пятого сезона " Рассказ служанки"

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Вы терпеливо ждали и размышляли, когда же появятся следующие эпизоды? Новый сезон "Рассказа служанки" выйдет на Hulu 14-го сентября, поэтому у желающих впервые погрузиться в мир Джун и её неустанной борьбы с режимом есть время ознакомиться с отснятым материалом, а у фанатов пересмотреть его ключевые эпизоды.

Чего следует ожидать от пятого сезона "Рассказа служанки"?

Так много событий случилось в четвёртом сезоне, и у зрителей возникло немало обоснованных вопросов по новому сезону "Рассказа служанки"... Что сейчас происходит с Джун, замаравшей руки кровью Командора? Женился ли снова Ник? И где находится Ханна?

Что известно о содержании пятого сезона, так это то, что в нём будут отражены последствия действий Джун, которые она совершила в самом конце четвёртого сезона. Джун, Люк и Мойра продолжают дистанционно поиски Ханны в то время, как сопротивление пытается побороть растущее влияние Галаада в Канаде. Кроме того, Командор Лоуренс и тётка Лидия объединились, чтобы после убийства Фреда Уотерфорда реформировать Галаад изнутри.

Основные аспекты сериала "Рассказ служанки". О чём он?

Действие этой антиутопии происходит в мифической Республике Галаад, возникшей на месте Соединённых Штатов Америки и управляемой группой теократов. Состоящая из религиозных фундаменталистов, эта новая Америка считает, что единственное предназначение женщин (которых называет "служанками") - рожать.

Основанная на романе-бестселлере канадской писательницы Маргарет Этвуд история строится вокруг служанки по имени Джун Осборн и её неустанной борьбы за свободу. В этом ей помогают и мешают не только такие, как она, служанки, но и мужчины, по разным причинам считающие Галаад злом.

Когда Маргарет Этвуд написала роман "Рассказ служанки"?