Режиссер фильма "Бык" Борис Акопов снимет сериал

Режиссер Борис Акопов, чей дебютный фильм "Бык" выиграл главный приз фестиваля "Кинотавр" в 2019 году, работает над своим первым сериальным проектом. Об этом он рассказал ТАСС на полях Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в понедельник.

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Вторая полнометражная работа Акопова "Кэт" участвует в новой конкурсной программе ММКФ "Русские премьеры". На пресс-конференции по случаю мировой премьеры фильма 29 августа режиссер сообщил, что его третьей полнометражной работой может стать фильм про любовь. В беседе с ТАСС Акопов поделился, что придумал небольшой сценарий "очень простой и очень-очень лирический" во время путешествия в Грузию.

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"Не знаю, будет ли он [фильм] следующим, потому что я сейчас работаю на двух проектах. Я вообще думал, что уйду из режиссуры в сценарное [искусство]. Сейчас пишу, заключил даже договор, сериал", - рассказал Акопов в беседе с ТАСС, не уточнив подробности будущего проекта.

Режиссер также рассказал о судьбе проекта "Холидейз", представленного на питчингах Министерства культуры РФ в 2021 году.

"У меня был в производстве проект, который тоже поддерживался Минкультуры, он должен был сниматься в Америке. Ввиду событий, которые случились, он закрылся. Была абсолютно уже вся группа собрана, я был готов снимать, мы должны уже были поехать непосредственно в Штаты", - поделился постановщик.

Фильм из конкурса ММКФ

Новая работа Акопова "Кэт" посвящена молодой девушке из эскорт-бизнеса, которая становится матерью. Героине фильма придется столкнуться с серьезным внутренним конфликтом и совершить моральный выбор между материнским инстинктом и бизнесом, который приносил хороший доход. Главную роль в картине исполнила актриса Анастасия Кувшинова, для которой роль Кэт стала дебютной.

Отвечая на вопрос ТАСС, специально ли названия фильмов Акопова состоят из трехбуквенных слов, режиссер пошутил, что ему уже надо принять этот факт и делать только такие названия.

"На самом деле это не специально так получалось, но стало моей фишкой. Наверное, нужно уже говорить, что специально", - заключил он.