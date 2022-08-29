Завершился второй сезон комедии "Убийства в одном здании"

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Сай-файная постапокалипсис-драма с Алексеем Серебряковым и Егором Бероевым про ученых, которые после векового криогенного сна восстанавливают человеческую популяцию.
Где смотреть: Premier
Второй выпуск комедийного детектива о трех жителях многоквартирного здания, которых объединяет любовь к тру-крайм-подкастам. Когда в их доме происходит убийство, они берутся за собственное расследование — и записывают про это аудиошоу. В главных ролях — Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.
Где смотреть: Hulu