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3 часа назад

Завершился второй сезон комедии "Убийства в одном здании"

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Завершился второй сезон комедии "Убийства в одном здании"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"Наследие" — 1-й сезон

Сай-файная постапокалипсис-драма с Алексеем Серебряковым и Егором Бероевым про ученых, которые после векового криогенного сна восстанавливают человеческую популяцию.

Где смотреть: Premier

"Убийства в одном здании" — 2-й сезон

Второй выпуск комедийного детектива о трех жителях многоквартирного здания, которых объединяет любовь к тру-крайм-подкастам. Когда в их доме происходит убийство, они берутся за собственное расследование — и записывают про это аудиошоу. В главных ролях — Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.

Где смотреть: Hulu

Сериалы,Алексей Серебряков,Стив Мартин,
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