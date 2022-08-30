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3 часа назад

Рэперша Megan Thee Stallion появится в сериале "Женщина-Халк"

Газета.Ruиещё 2

Рэп-исполнительница Megan Thee Stallion исполнит эпизодическую роль в сериале «Женщина-Халк: Адвокат». Об этом сообщает Deadline.

Рэперша Megan Thee Stallion появится в "Женщине-Халке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Один из актеров проекта Джош Сегарра намекнул, что звезда сыграет персонажа из другого мира, который притворяется певицей. Сам Сегарра играет в «Женщине-Халк» адвоката Августа Пульезе, и героиня Megan Thee Stallion будет связана с судебными разбирательствами.

18 августа в онлайн-кинотеатре Disney+ (сервис недоступен в России) вышел первый эпизод сериала «Женщина-Халк: Адвокат», снятого по комиксам Marvel.

Шоу рассказывает об адвокате Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестре ученного Брюса Беннера, который может превращаться в сверхсильного зеленого великана Халка. После переливания крови Уолтерс получает те же возможности, что и у ее родственника, и пытается совмещать супергеройскую деятельность с правозащитной практикой.

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