Рэперша Megan Thee Stallion появится в "Женщине-Халке"

Рэп-исполнительница Megan Thee Stallion исполнит эпизодическую роль в сериале «Женщина-Халк: Адвокат». Об этом сообщает Deadline.

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Один из актеров проекта Джош Сегарра намекнул, что звезда сыграет персонажа из другого мира, который притворяется певицей. Сам Сегарра играет в «Женщине-Халк» адвоката Августа Пульезе, и героиня Megan Thee Stallion будет связана с судебными разбирательствами.

18 августа в онлайн-кинотеатре Disney+ (сервис недоступен в России) вышел первый эпизод сериала «Женщина-Халк: Адвокат», снятого по комиксам Marvel.