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2 часа назад

В Москве завершились съемки сериала "Грузчики"

Газета.Ru

В Москве завершились съемки фантастической трагикомедии "Грузчики" о карме и реинкарнации.

В Москве завершились съемки сериала "Грузчики"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал братьев Александра Ершова (режиссер, автор сценария) и Филиппа Ершова (актер, исполнитель главной роли, соавтор сценария) предлагает зрителю новую интерпретацию темы реинкарнации или перерождения души после смерти в новом теле.

По сюжету сериала Витя (актер Данил Стеклов) и Боря (актер Филипп Ершов) застряли в пространстве между миром живых и миром мертвых.

"В нашем кино не хватает историй с фантастическими сюжетами, с заходом в игру с мирами и временем. Мы набрались смелости и решили сделать именно такую",

- отмечает режиссер проекта Александр Ершов.

Актер Данил Стеклов считает, что главной темой "Грузчиков" является скоротечность и непредсказуемость человеческой жизни.

"Основная идея сериала в том, что каждый день нужно проживать как в последний раз. Нужно успевать любить, дружить и отдавать. Ведь в любой момент эта жизнь может закончиться",

- сказал Стеклов.

В картине соединились фантастические, мистические и даже научные течения, например, создатели обращались за помощью к консультантам по квантовой физике.

"В квантовой физике есть известный "эффект наблюдателя", когда в зависимости от наличия или отсутствия наблюдателя, частицы света ведут себя или как волны, или как частицы, фундаментально меняя свои характеристики. По схожему принципу работает вселенная "Грузчиков". Мир в ней зависит от восприятия субъектов - персонажей",

- поясняет режиссер Александр Ершов.

В первый сезон сериала войдут четыре серии, премьера проекта состоится в октябре нынешнего года. Производством проекта занимается компания "Аквилон Медиа" при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

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