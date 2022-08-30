В Москве завершились съемки сериала "Грузчики"

В Москве завершились съемки фантастической трагикомедии "Грузчики" о карме и реинкарнации.
Сериал братьев Александра Ершова (режиссер, автор сценария) и Филиппа Ершова (актер, исполнитель главной роли, соавтор сценария) предлагает зрителю новую интерпретацию темы реинкарнации или перерождения души после смерти в новом теле.
По сюжету сериала Витя (актер Данил Стеклов) и Боря (актер Филипп Ершов) застряли в пространстве между миром живых и миром мертвых.
"В нашем кино не хватает историй с фантастическими сюжетами, с заходом в игру с мирами и временем. Мы набрались смелости и решили сделать именно такую",
- отмечает режиссер проекта Александр Ершов.
Актер Данил Стеклов считает, что главной темой "Грузчиков" является скоротечность и непредсказуемость человеческой жизни.
"Основная идея сериала в том, что каждый день нужно проживать как в последний раз. Нужно успевать любить, дружить и отдавать. Ведь в любой момент эта жизнь может закончиться",
- сказал Стеклов.
В картине соединились фантастические, мистические и даже научные течения, например, создатели обращались за помощью к консультантам по квантовой физике.
"В квантовой физике есть известный "эффект наблюдателя", когда в зависимости от наличия или отсутствия наблюдателя, частицы света ведут себя или как волны, или как частицы, фундаментально меняя свои характеристики. По схожему принципу работает вселенная "Грузчиков". Мир в ней зависит от восприятия субъектов - персонажей",
- поясняет режиссер Александр Ершов.
В первый сезон сериала войдут четыре серии, премьера проекта состоится в октябре нынешнего года. Производством проекта занимается компания "Аквилон Медиа" при поддержке Института развития интернета (ИРИ).