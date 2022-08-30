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2 часа назад

Вторая серия «Дом Дракона» обогнала по просмотрам первый эпизод, набрав 10,2 млн зрителей

runews24.ru

Премьерная серия вышла на стриминговом сервисе 21 августа и в первый день набрала рекордное число просмотров – 9,99 миллиона. На данный момент этот эпизод посмотрели уже 25 миллионов человек.

Вторая серия «Дом Дракона» набрала 10,2 млн зрителей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Вторую серию в день премьеры увидели 10,2 миллиона пользователей. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на данные HBO и маркетинговой компании Nielsen.

Напомним, в HBO официально подтвердили, что сериал продлят на второй сезон.

Во вступительных титрах второго эпизода прозвучала всем полюбившаяся композиция из «Игры престолов».

Новый эпизод «Дома Дракона» выйдет на HBO и HBO Max 4 сентября, а в российском сервисе «Амедиатека» – 5 сентября.

Сериалы,Игра престолов,
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