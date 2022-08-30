Вторая серия «Дом Дракона» набрала 10,2 млн зрителей

Премьерная серия вышла на стриминговом сервисе 21 августа и в первый день набрала рекордное число просмотров – 9,99 миллиона. На данный момент этот эпизод посмотрели уже 25 миллионов человек.

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Вторую серию в день премьеры увидели 10,2 миллиона пользователей. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на данные HBO и маркетинговой компании Nielsen.

Напомним, в HBO официально подтвердили, что сериал продлят на второй сезон.

Во вступительных титрах второго эпизода прозвучала всем полюбившаяся композиция из «Игры престолов».