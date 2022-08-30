3 мультфильма для взрослых, которые затянут сильнее сериалов

Мультфильмы давно перестали быть чем-то исключительно для детей. Что уж говорить, если даже диснеевские мультики или “Смешарики” изобилуют подтекстом, доступным только взрослой аудитории.
Вместе с тем существуют мультфильмы, созданные исключительно для тех, кому уже есть хотя бы 16 лет. А сюжет в них настолько захватывающий, что, возможно, вам даже придется на время забыть про любимый сериал. Подробнее об этих мультфильмах – в материале “Рамблера”.
Действие мультсериала разворачивается в городке, кишащем потусторонними явлениями. Близнецы Диппер и Мейбл приезжают в глушь к своему престарелому дядюшке, но внезапно оказываются в эпицентре аномальной зоны. Порой с ними происходят комические ситуации, порой – леденящие кровь. Если вы фанат “Твин Пикса”, “Гравити Фоллз” не оставит вас равнодушным.
Несмотря на то, что премьера мультфильма состоялась четверть века назад, он по сей день остается остроумным и увлекательным. В центре сюжета саркастичная отличница Дарья. Она живет в своем собственном мире интроверта и не особо любит контактировать с людьми. Но жизнь диктует другие условия, и Дарья раз за разом пытается социализироваться – получается с переменным успехом.
Этот мультсериал неспроста растянулся аж на 10 сезонов – он оказался крайне успешным. Мультик повествует о волшебной стране Ууу, где есть 13-летний Финн, в свободное время спасающий принцесс из лап злодеев, его верный пес Джейк, не обделенный магическими способностями, и еще множество обаятельных героев. Все вместе они дополняют картину и делают ее неповторимым проектом о дружбе и не только.