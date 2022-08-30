3 мультфильма для взрослых, которые затянут сильнее сериалов

Мультфильмы давно перестали быть чем-то исключительно для детей. Что уж говорить, если даже диснеевские мультики или “Смешарики” изобилуют подтекстом, доступным только взрослой аудитории.

Фото: Кадр из мультфильма "Гравити Фоллз" Кадр из мультфильма "Гравити Фоллз"

Вместе с тем существуют мультфильмы, созданные исключительно для тех, кому уже есть хотя бы 16 лет. А сюжет в них настолько захватывающий, что, возможно, вам даже придется на время забыть про любимый сериал. Подробнее об этих мультфильмах – в материале “Рамблера”.

“Гравити Фоллз”, 2012

Кадр из мультфильма "Гравити Фоллз"

Действие мультсериала разворачивается в городке, кишащем потусторонними явлениями. Близнецы Диппер и Мейбл приезжают в глушь к своему престарелому дядюшке, но внезапно оказываются в эпицентре аномальной зоны. Порой с ними происходят комические ситуации, порой – леденящие кровь. Если вы фанат “Твин Пикса”, “Гравити Фоллз” не оставит вас равнодушным.

“Дарья”, 1997

Кадр из мультфильма "Дарья"

Несмотря на то, что премьера мультфильма состоялась четверть века назад, он по сей день остается остроумным и увлекательным. В центре сюжета саркастичная отличница Дарья. Она живет в своем собственном мире интроверта и не особо любит контактировать с людьми. Но жизнь диктует другие условия, и Дарья раз за разом пытается социализироваться – получается с переменным успехом.

“Время приключений”, 2010

Кадр из мультфильма "Время приключений"