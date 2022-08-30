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3 часа назад

3 мультфильма для взрослых, которые затянут сильнее сериалов

Мира Маркина

Мультфильмы давно перестали быть чем-то исключительно для детей. Что уж говорить, если даже диснеевские мультики или “Смешарики” изобилуют подтекстом, доступным только взрослой аудитории.

3 мультфильма для взрослых, которые затянут сильнее сериалов
Фото: Кадр из мультфильма "Гравити Фоллз"Кадр из мультфильма "Гравити Фоллз"

Вместе с тем существуют мультфильмы, созданные исключительно для тех, кому уже есть хотя бы 16 лет. А сюжет в них настолько захватывающий, что, возможно, вам даже придется на время забыть про любимый сериал. Подробнее об этих мультфильмах – в материале “Рамблера”.

“Гравити Фоллз”, 2012

Кадр из мультфильма "Гравити Фоллз"

Действие мультсериала разворачивается в городке, кишащем потусторонними явлениями. Близнецы Диппер и Мейбл приезжают в глушь к своему престарелому дядюшке, но внезапно оказываются в эпицентре аномальной зоны. Порой с ними происходят комические ситуации, порой – леденящие кровь. Если вы фанат “Твин Пикса”, “Гравити Фоллз” не оставит вас равнодушным.

“Дарья”, 1997

Кадр из мультфильма "Дарья"

Несмотря на то, что премьера мультфильма состоялась четверть века назад, он по сей день остается остроумным и увлекательным. В центре сюжета саркастичная отличница Дарья. Она живет в своем собственном мире интроверта и не особо любит контактировать с людьми. Но жизнь диктует другие условия, и Дарья раз за разом пытается социализироваться – получается с переменным успехом.

“Время приключений”, 2010

Кадр из мультфильма "Время приключений"

Этот мультсериал неспроста растянулся аж на 10 сезонов – он оказался крайне успешным. Мультик повествует о волшебной стране Ууу, где есть 13-летний Финн, в свободное время спасающий принцесс из лап злодеев, его верный пес Джейк, не обделенный магическими способностями, и еще множество обаятельных героев. Все вместе они дополняют картину и делают ее неповторимым проектом о дружбе и не только.

Сериалы,Смешарики,
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