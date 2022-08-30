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1 час назад

Начались съемки второго сезона сериала «Два холма»

FBM.ru

В России начались съемки второго сезона нашумевшей комедийной антиутопии «Два холма».

Начались съемки второго сезона сериала «Два холма»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Актерский состав остается неизменным, роли будут исполнять Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епианцев, Светлана Камынина, Жанна Эппле и другие актеры.

«Сериал «Два холма» притворяется дурацкой комедией, но на самом деле придуман чуть хитрее, и нам приятно, что зрители эту многослойность разглядели»,

– говорит Виталий Шляппо – генпродюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START.

Он отметил, что проект стал успешным, поэтому было решено продолжить съемки.

Сериалы,Жанна Эппле,Виталий Шляппо,Анна Снаткина,Светлана Камынина,
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