Начались съемки второго сезона сериала «Два холма»

В России начались съемки второго сезона нашумевшей комедийной антиутопии «Два холма».
Актерский состав остается неизменным, роли будут исполнять Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епианцев, Светлана Камынина, Жанна Эппле и другие актеры.
«Сериал «Два холма» притворяется дурацкой комедией, но на самом деле придуман чуть хитрее, и нам приятно, что зрители эту многослойность разглядели»,
– говорит Виталий Шляппо – генпродюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START.
Он отметил, что проект стал успешным, поэтому было решено продолжить съемки.