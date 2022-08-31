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4 часа назад

"Наркокоролева" Сандра Авила Бельтран намерена судиться с Netflix из-за сериала про ее жизнь

Газета.Ruиещё 2

Лидерша мексиканского наркокартеля Сандра Авила Бельтран, известная под псевдонимом «Королева Тихого океана», намерена судиться со стриминговой платформой Netflix и испанским телеканалом Telemundo из-за сериала «Королева юга». Об этом сообщает VICE.

"Наркокоролева" намерена судиться с Netflix из-за сериала про ее жизнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бельтран заявила, что компании использовала ее личность и историю жизни без ее одобрения. По словам лидерши мексиканского наркокартеля, стриминговый сервис и телеканал действовали неправомерно с намерением нанести ущерб ее имиджу и заработать на этом деньги. Девушка хочет отсудить у компаний 40 процентов от всех доходов с сериала.

Сообщается, в апреле 2019 года Telemundo использовал новостную хронику ареста наркодилерши для рекламы нового сезона сериала. Проект «Королева Юга» вышел в 2011 году. Главную роль исполнила Кейт Дель Кастильо.

В 2016-м Бельтран вышла из тюрьмы.

Сериалы,Netflix,
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