"Наркокоролева" намерена судиться с Netflix из-за сериала про ее жизнь

Бельтран заявила, что компании использовала ее личность и историю жизни без ее одобрения. По словам лидерши мексиканского наркокартеля, стриминговый сервис и телеканал действовали неправомерно с намерением нанести ущерб ее имиджу и заработать на этом деньги. Девушка хочет отсудить у компаний 40 процентов от всех доходов с сериала.