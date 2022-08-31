"Наркокоролева" намерена судиться с Netflix из-за сериала про ее жизнь

Лидерша мексиканского наркокартеля Сандра Авила Бельтран, известная под псевдонимом «Королева Тихого океана», намерена судиться со стриминговой платформой Netflix и испанским телеканалом Telemundo из-за сериала «Королева юга». Об этом сообщает VICE.
Бельтран заявила, что компании использовала ее личность и историю жизни без ее одобрения. По словам лидерши мексиканского наркокартеля, стриминговый сервис и телеканал действовали неправомерно с намерением нанести ущерб ее имиджу и заработать на этом деньги. Девушка хочет отсудить у компаний 40 процентов от всех доходов с сериала.
Сообщается, в апреле 2019 года Telemundo использовал новостную хронику ареста наркодилерши для рекламы нового сезона сериала. Проект «Королева Юга» вышел в 2011 году. Главную роль исполнила Кейт Дель Кастильо.
В 2016-м Бельтран вышла из тюрьмы.