«Отголоски эха» возглавил топ-10 сервиса «Netflix»

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Variety», детективный мини-сериал «Отголоски эха», премьера которого состоялась 19 августа, возглавил топ-10 стриминговой платформы «Netflix» по количеству просмотров, обогнав «Песочного человека», снятого по графическому роману 61-летнего английского писателя Нила Геймана.
Известно, что за период с 22 по 28 августа проект набрал 68,5 миллиона часов просмотров. Показатель сериала «Песочный человек» составил 53,8 миллиона часов. Фэнтези-проект был представлен 5 августа.
Отмечается, что первое место по количеству просмотров на стриминговой платформе «Netflix» среди фильмов заняла комедия «Время для себя», главные роли в которой исполнили американский актёры Кевин Харт («Реальная история», «Американская семейка») и Марк Уолберг («Отступники», «Дневник баскетболиста», «Боец», «Стрелок», «Ограбление по-итальянски»). Сценаристом, режиссёром и продюсером ленты, за три дня набравшей 59,2 миллиона просмотров, выступил Джон Гамбург («Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами», «Дюплекс», «Новенькая»).