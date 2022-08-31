Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
23 минуты назад

«Отголоски эха» возглавил топ-10 сервиса «Netflix»

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Variety», детективный мини-сериал «Отголоски эха», премьера которого состоялась 19 августа, возглавил топ-10 стриминговой платформы «Netflix» по количеству просмотров, обогнав «Песочного человека», снятого по графическому роману 61-летнего английского писателя Нила Геймана.

«Отголоски эха» возглавил топ-10 сервиса «Netflix»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Известно, что за период с 22 по 28 августа проект набрал 68,5 миллиона часов просмотров. Показатель сериала «Песочный человек» составил 53,8 миллиона часов. Фэнтези-проект был представлен 5 августа.

Отмечается, что первое место по количеству просмотров на стриминговой платформе «Netflix» среди фильмов заняла комедия «Время для себя», главные роли в которой исполнили американский актёры Кевин Харт («Реальная история», «Американская семейка») и Марк Уолберг («Отступники», «Дневник баскетболиста», «Боец», «Стрелок», «Ограбление по-итальянски»). Сценаристом, режиссёром и продюсером ленты, за три дня набравшей 59,2 миллиона просмотров, выступил Джон Гамбург («Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами», «Дюплекс», «Новенькая»).

Сериалы,Знакомство с Факерами,Дюплекс,Знакомство с родителями,Ограбление по-итальянски,Американская семейка,Песочный человек,Боец,Стрелок,Отступник,Новенький,Нил Гейман,Марк Уолберг,Кевин Харт,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители