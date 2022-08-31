«Отголоски эха» возглавил топ-10 сервиса «Netflix»

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Variety», детективный мини-сериал «Отголоски эха», премьера которого состоялась 19 августа, возглавил топ-10 стриминговой платформы «Netflix» по количеству просмотров, обогнав «Песочного человека», снятого по графическому роману 61-летнего английского писателя Нила Геймана.