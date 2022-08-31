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3 часа назад

Критики хвалят визуал «Властелина колец» Amazon, но ругают сюжет и тон

Игромания.ру

В сети появились рецензии критиков на первые два эпизода «Властелин колец» Amazon, которые по большей части оказались сдержанно-положительными.

Что критики говорят о новом «Властелине колец»
Фото: Игромания.ру - Игровые новостиИгромания.ру - Игровые новости

На Metacritic сериал на данный момент получил 73 балла на основе 14 рецензий. В первую очередь рецензенты отмечают масштаб и визуальное качество проекта, где каждая локация ярко выделяется на фоне других.

Кроме того, похвалы удостоился саундтрек и работа разных актёров (хотя с этим согласны не все). При этом некоторые СМИ заявили, что следить за знакомыми персонажами вроде Элронда интереснее, чем за «новичками».

В отдельных текстах ещё упоминается, что у сериала присутствует «та самая магия Средиземья», которая была у картин Питера Джексона.

Среди негативных черт называют сюжет и пафосный тон диалогов, который вызвал у отдельных рецензентов скуку. Персонажи показались им банальными и не особенно раскрытыми по сценарию — в частности, это касается ветки Галадриэль.

По мнению представителя Washington Post, проекту вообще будет тяжело заинтересовать зрителей, которые не были фанатами местного мира. Ещё среди минусов, кстати, отмечают монтаж в боевых сценах и обилие компьютерных эффектов.

В самой негативной рецензии портала EW упоминается, что авторы сериала страшным образом пожертвовали потенциалом богатой вселенной, пытаясь вылепить из неё блокбастер.

Проверить заявления рецензентов можно будет 2 сентября, когда состоится премьера шоу.

Сериалы,Новичок,Питер Джексон,Amazon,
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