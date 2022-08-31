Джордж Мартин мечтает увидеть в кино 10 сезонов «Дома дракона». Литератор считает, что зрители достойны более длительной истории борьбы за трон в Королевской Гавани.
Накануне премьеры очередного сезона фильма «Дом дракона» автор оригинальных произведений Джордж Мартин рассказал, что метает увидеть «бесконечную» экранизацию своих книг.
По мнению литератора, история шоу про борьбу за трон в Королевской Гавани может длиться не несколько сезонов, как ранее анонсировала HBO, а, как минимум, десять-двенадцать.
Писатель уверяет, что ему есть, что предложить в продолжение этой эпической истории, и он собирается выйти на переговоры с производителями фильмов по его произведениям с тем, что уговорить их на более продолжительные съемки.
По словам Мартина, в самих съемках он участия не принимает, и многие вещи на съемочной площадке переделываются. Тем не менее, он считает, что ограничивать эту историю несколькими сезонами нельзя.