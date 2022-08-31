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3 часа назад

Джордж Мартин мечтает увидеть в кино 10 сезонов «Дома дракона»

Inc-News

Джордж Мартин мечтает увидеть в кино 10 сезонов «Дома дракона». Литератор считает, что зрители достойны более длительной истории борьбы за трон в Королевской Гавани.

Джордж Мартин мечтает увидеть в кино 10 сезонов «Дома дракона»
Фото: Inc-NewsInc-News

Накануне премьеры очередного сезона фильма «Дом дракона» автор оригинальных произведений Джордж Мартин рассказал, что метает увидеть «бесконечную» экранизацию своих книг.

По мнению литератора, история шоу про борьбу за трон в Королевской Гавани может длиться не несколько сезонов, как ранее анонсировала HBO, а, как минимум, десять-двенадцать.

Писатель уверяет, что ему есть, что предложить в продолжение этой эпической истории, и он собирается выйти на переговоры с производителями фильмов по его произведениям с тем, что уговорить их на более продолжительные съемки.

По словам Мартина, в самих съемках он участия не принимает, и многие вещи на съемочной площадке переделываются. Тем не менее, он считает, что ограничивать эту историю несколькими сезонами нельзя.

Сериалы,Джордж Мартин,
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