Джордж Мартин мечтает увидеть в кино 10 сезонов «Дома дракона». Литератор считает, что зрители достойны более длительной истории борьбы за трон в Королевской Гавани.

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Накануне премьеры очередного сезона фильма «Дом дракона» автор оригинальных произведений Джордж Мартин рассказал, что метает увидеть «бесконечную» экранизацию своих книг.

По мнению литератора, история шоу про борьбу за трон в Королевской Гавани может длиться не несколько сезонов, как ранее анонсировала HBO, а, как минимум, десять-двенадцать.

Писатель уверяет, что ему есть, что предложить в продолжение этой эпической истории, и он собирается выйти на переговоры с производителями фильмов по его произведениям с тем, что уговорить их на более продолжительные съемки.