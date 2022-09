«Звездные войны» и американский жиголо: главные сериалы сентября

Сериальная индустрия просыпается от летней спячки, а значит, на экраны в этом месяце выйдет масса интересного. В частности, нас ждут премьера долгожданного эпического фэнтези по мотивам «Властелина колец», новый сериал по «Звездным войнам», финал «Атланты» и ремейк «Американского жиголо». Главные шоу сентября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: Rings of Power

Сериал по мотивам культовой вселенной Джона Рональда Толкина обещает стать самым дорогостоящим зрелищем на современном телевидении (одни только права на экранизацию стоили Джеффу Безосу 250 миллионов долларов). По словам шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика МакКэя, сюжет сериала объединит в себе «все ключевые истории Второго века Средиземья»: создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами. Amazon планирует выпустить как минимум пять сезонов «Колец власти».

Дебютная часть будет состоять из восьми серий, первые две выходят 2 сентября на Amazon Prime Video

«Американский жиголо» / American Gigolo

Фильм Пола Шредера (сценарист «Таксиста» и «Бешеного быка»), не только сделавший Ричарда Гира знаменитостью национального масштаба, но и задавший стиль и тон всем 1980-м, получит сериализацию в современных реалиях. Новым американским жиголо становится Джон Бернтал («Мы владеем этим городом», «Каратель»), который играет успешного секс-работника Джулиана, оказавшегося в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Отмотав больше десятилетия, Джулиан выходит на свободу в радикально изменившийся мир.

Шоу будет состоять из восьми эпизодов, первый выходит 10 сентября на Showtime

«Атланта» / Atlanta

Дональд Гловер в этом году расщедрился на релизы: не успел отгреметь третий сезон его хитовой «Атланты» (которого поклонники ждали, на минуточку, целых четыре года), как всего через несколько месяцев готово и продолжение. Четвертая часть шоу, в которой главные герои возвращаются из европейского турне в родной город, станет финальной. Как пообещал шоураннер в интервью с самим собой, завершающий сезон будет лучше предыдущего: «Даже если вам это не нравится, вы не можете отрицать, что это высший сорт. Качество неоспоримо».

Четвертый сезон будет состоять из десяти серий, первые две выходят 15 сентября на FX, а на следующий день — на Hulu

«Перезапуск» / Reboot

«Перезапуск» — ситком от Hulu о том, как Hulu снимает перезапуск ситкома. Это постмодернистский угар от ветерана американской ситуативной комедии Стивена Левитана («Американская семейка», «Фрейзер») со звездным актерским составом. В нем снялись, в частности, Фред Меламед, Рэйчел Блум, Кигэн-Майкл Ки и звезда «Чудаков» Джонни Ноксвилл. По сюжету, юная сценаристка (Блум) получает от стримингового сервиса добро на ребут популярного в 2000-е (правда, вымышленного) ситкома и пытается уговорить постаревших звезд проекта вернуться к прославившим их ролям.

В «Перезапуске» будет восемь серий, первые три выйдут 20 сентября на Hulu

«Начальная школа “Эбботт”» / Abbott Elementary

Первый сезон малобюджетного мокьюментари о буднях начальной школы в чернокожем районе Филадельфии неожиданно оказался одной из самых добрых комедий начала 2022-го, и не успел год подойти к концу, как шоураннерка и звезда проекта Куинта Брансон подготовила фанатам второй сезон. «Начальная школа “Эбботт”» хотя и снят по лекалам «Офиса», но на фоне других комедий этот ситком выделяется в первую очередь грамотно подобранным ансамблем персонажей.

Второй сезон ситкома будет состоять аж из 22 эпизодов, первый выходит 21 сентября на ABC и Hulu

«Андор» / Andor

Вселенная «Звездных войн» продолжает расширяться — на этот раз приквелом к фильму 2016 года «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Действие «Андора» разворачивается за четыре года до событий «Изгоя» (и приблизится к ним вплотную за два сезона), а главным героем станет Кассиан Андор, разведчик повстанческой армии в исполнении Диего Луны. К своим ролям также вернутся Женевьев О’Рейли и Форест Уитакер, а еще в шоу появятся Стеллан Скарсгард и Фиона Шоу. Шоураннером выступил Тони Гилрой, работавший над сценарием «Изгоя».

В первый сезон «Андора» войдут 12 эпизодов, первые три выйдут 21 сентября на Disney+

«Призраки» / Ghosts

Американский ремейк одноименного британского ситкома, в котором рассказывается о жизни семейной пары, унаследовавшей поместье с целой толпой призраков из разных эпох. В новом сезоне Саманта (Роуз Макивер) и Джей (Уткарш Амбудкар) продолжают попытки превратить дом с неугомонными привидениями (среди них — викинг-исследователь, индеец, хиппи, ополченец времен Гражданской войны, финансист и разбойница) в отель.

Первая серия второго сезона выйдет 30 сентября на CBS

«Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale

Многократный лауреат премии «Эмми» и один из главных телевизионных хитов второй половины 2010-х возвращается с пятым сезоном. Шоу, основанное на одноименном романе Маргарет Этвуд, уже во второй части отошло от первоисточника, но не потеряло вязкой, гнетущей атмосферы мира, в котором роль способных забеременеть женщин сведена до рабынь. По сюжету «Рассказа служанки», на месте бывших США возникает тоталитарное государство христиан-радикалов, считающих женщин низшей социальной прослойкой общества. Джун Осборн (Кейт Мосс) проходит путь от непокорной служанки до символа сопротивления. Четвертый сезон получил неодобрительные отзывы критиков, но при этом показал рекордные для шоу просмотры.

Пятый сезон будет состоять из десяти эпизодов, первые два выйдут 14 сентября на Hulu

«Дьявол в Огайо» / Devil in Ohio

Основанный на одноименной книге Дарии Полатин триллер рассказывает о психиатре Сюзанне (Эмили Дешанель), которая приютила у себя сбежавшую из сатанинской секты девушку-подростка (Мадлен Артур), чем ставит под угрозу собственную семью.

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут 2 сентября на Netflix

«Рик и Морти» / Rick and Morty

Хитовый мультсериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда возвращается с шестым сезоном. Черная сай-фай-сатира о приключениях мизантропа-изобретателя Рика и его боязливого внука Морти уже в трейлере обещает классическую дозу отборного, качественного безумия и экшена с роботами-убийцами, инопланетянами-убийцами и просто убийцами. Как гласит подпись под трейлером, «это только для “Крепких орешков”».

В новый сезон войдут десять эпизодов, премьера первого — 4 сентября на Adult Swim

«Хорошая борьба» / The Good Fight

Спин-офф телесериала «Хорошая жена» за пять сезонов превратился в полноценную юридическую драму, чутко реагирующую на раздирающие США политические дрязги. Шестая часть шоу станет заключительной.

В финал войдут десять серий, премьера — 8 сентября на Paramount+

«Рами» / Ramy

Проект стендап-комика Рами Юсефа, который играет сына египетских иммигрантов, балансирующего между мусульманскими религиозными догмами и притягательными пороками современного Нью-Джерси. За главную роль в драмеди шоураннер получил «Золотой глобус».

Третий сезон будет состоять из десяти серий, все они выйдут 30 сентября на Hulu. Трейлер новой части пока не подоспел

«Лос Страшилкас» / Los Espookys

Испаноязычная комедия о группе друзей, которые зарабатывают на жизнь страшилками — то бишь буквально пугают клиентов за деньги. Во втором сезоне в шоу появятся номинантка на «Оскар» Ялица Апарисио («Рома»), Изабелла Росселлини («Синий бархат») и певица Ким Петрас.