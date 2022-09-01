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4 часа назад

Мультсериал «Харли Квинн» получит четвёртый сезон

Чемпионат.comиещё 1

По информации издания Variety, HBO и Warner Bros. официально продлили мультсериал «Харли Квинн» на четвёртый сезон. Напомним, что финал третьего сезона состоится 15 сентября.

Мультсериал «Харли Квинн» получит четвёртый сезон
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Детали четвёртого сезона мультсериала не раскрыли. Известно, что шоураннеры Джастин Халперн и Патрик Шумакер передадут свои полномочия сценаристке Саре Питерс, которая работала над проектом с первого сезона.

Названия всех десяти эпизодов:

  • Gotham's Hottest Hotties
  • B.I.T.C.H.
  • Icons Only
  • Business Conference Without Chlamydia
  • Getting Ice Dick, Don't Wait Up
  • Metamorphosis
  • Most Culturally Impactful Film Franchise
  • Il Buffone
  • Potato Based Cloning Incident
  • Killer's Block

Мультсериал рассказывает про одного их самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.

Сериалы,Джастин Халперн,Патрик Шумакер,
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