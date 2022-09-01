Мультсериал «Харли Квинн» получит четвёртый сезон

По информации издания Variety, HBO и Warner Bros. официально продлили мультсериал «Харли Квинн» на четвёртый сезон. Напомним, что финал третьего сезона состоится 15 сентября.

Фото: Чемпионат Чемпионат

Детали четвёртого сезона мультсериала не раскрыли. Известно, что шоураннеры Джастин Халперн и Патрик Шумакер передадут свои полномочия сценаристке Саре Питерс, которая работала над проектом с первого сезона.

Названия всех десяти эпизодов:

Gotham's Hottest Hotties

B.I.T.C.H.

Icons Only

Business Conference Without Chlamydia

Getting Ice Dick, Don't Wait Up

Metamorphosis

Most Culturally Impactful Film Franchise

Il Buffone

Potato Based Cloning Incident

Killer's Block