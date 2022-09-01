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2 часа назад

3 малоизвестных сериала про полицию, которые оценят любители жанра

Мира Маркина

Сериалы про полицейских и их не самые обычные рабочие будни давно стали отдельным жанром. В России такие многосерийные фильмы пользуются особой популярностью, и как известно спрос рождает предложения. Если вы уже видели все самые нашумевшие картины про полицию или милицию, обратите внимание на не самые известные сериалы, которые также достойны просмотра. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

3 сериала про полицию, которые оценят любители жанра
Фото: Кадр из сериала "Меч"Кадр из сериала "Меч"

"Меч", 2009

Кадр из сериала "Меч"

Отслужив в армии, главный герой Макс Калинин устраивается на работу в отдел по борьбе с организованной преступностью. Калинин надеется вершить правосудие, но вскоре понимает, что все его начальство связано с бандитами, и на самом деле бороться с преступниками здесь никто не собирается. Тогда Макс создает карательную группу "Меч", которая без помощи полиции будет наказывать злоумышленников.

"Ликвидация", 2007

Кадр из сериала "Ликвидация"

В центре сюжета послевоенная Одесса, которую наводнили бандиты и убийцы. В числе самых опасных – организованные преступники, которые под руководством некого Академика грабят военные склады. За непростое дело берется подполковник уголовного розыска Давид Гоцман, роль которого блестяще исполнил Владимир Машков. Поклонники сериала сравнивают его с "Местом встречи...".

"Следствие ведут Знатоки", 1971

Кадр из фильма “Следствие ведут ЗнаТоКи”

Один из лучших криминальных советских сериалов. В центре сюжета инспектор уголовного розыска Томин, следователь Знаменский и эксперт-криминалист Кибрит. Чаще всего герои охотятся за спекулянтами и фальшивомонетчиками, но порой им приходится расследовать и убийства.

Сериал был снят по инициативе министра внутренних дел СССР, чтобы показать зрителям человечный образ милиции.

Сериалы,Ликвидация,Владимир Машков,
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