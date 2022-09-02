Юлия Савичева перечислила 10 любимых российских сериалов

В интервью «Рамблеру» певица рассказала, какие российские многосерийные проекты пришлись ей по душе и чем запомнились.

Фото: Пресс-служба Юлии Савичевой Пресс-служба Юлии Савичевой

"Сваты"

По-настоящему душевный русский сериал с отличным актерским составом. Такой душевности нет ни в одном другом.

"Чики"

Посмотрела первую серию и сразу втянулась. Здорово снят, правдоподобно показан город, его жизнь и настроение. Главные герои отлично играют свои роли.

"Инсомния"

Я была на закрытом показе пилотной серии сериала, он мне сразу понравился. Поэтому я дождалась выхода продолжения и посмотрела сериал до конца. Вообще, я очень люблю истории, в которых непонятно где реальность, а где вымысел. Люблю сюжеты с психологической составляющей.

"Медиатор"

Очень круто сыграли свои роли Бурковский и Пересильд.

"Кухня"

Я люблю готовить, зачастую получается очень здорово. Поэтому сериал «Кухня» меня заинтересовал. Ну и, конечно же, Дмитрий Назаров в роли шефа бесподобен! Готова была смотреть сериал только ради него.

"Топи"

Изначально сериал зацепил меня своим постером. Я посмотрела первую серию и втянулась. Очень понравилась идея. В сериале затронута тема веры, а я чувствую эти вибрации и понимаю, о чем мне хотел сказать режиссер.

"Чикатило"

Сериал смотрела по рекомендации. Очень впечатлила игра Дмитрия Нагиева.

"Физрук"

Отличная комедия с Нагиевым. Я бы даже пересмотрела этот сериал еще раз.

"Каменская" и "Тайны следствия"