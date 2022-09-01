Вскрылось, что стало причиной угроз на съемках сериала с Портман

Полиция раскрыла новые подробности об угрозах съемочной группе сериала «Леди в озере» с Натали Портман в Балтиморе. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

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Полицейские назвали «неточными» заявления о том, что водитель съемочной группы сериала «Леди в озере» видел оружие и что от продюсеров требовали $50 тыс. в обмен на разрешение снимать в определенном районе.

Следствие выяснило, что конфликт, ставший причиной угроз, мог произойти между продавцом одежды и съемочной группой. 43-летний уличный торговец якобы был расстроен тем, что производство не компенсировало ему потери, связанные с невозможностью вести бизнес во время съемок. Полиция арестовала его и обвинила в преступлениях, связанных с наркотиками. Он, в свою очередь, заявил, что ожидает оформления документов для получения компенсации.