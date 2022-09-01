Авторы "Рика и Морти" пообещали ежегодно выпускать новые серии

«Мне кажется, этот сериал может длиться вечно. Мы можем продолжать его так долго, как нам захочется», — заверил Ройланд.

Авторы отметили, что не собираются повторять формулу «Симпсонов» в своем проекте. Однако они убеждены, что при желании фанатов и самих шоураннеров «Рика и Морти» можно растянуть хоть на 20 сезонов. Авторы добавили, что в «ДНК» мультсериала с самого первого эпизода не было ощущения неизбежности конца, а значит — можно придумать хоть тысячу новых серий.