Авторы "Рика и Морти" пообещали ежегодно выпускать новые серии

Создатели мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд в интервью The Wrap сообщили о переходе на ежегодный выпуск новых сезонов.
«Мне кажется, этот сериал может длиться вечно. Мы можем продолжать его так долго, как нам захочется», — заверил Ройланд.
Авторы отметили, что не собираются повторять формулу «Симпсонов» в своем проекте. Однако они убеждены, что при желании фанатов и самих шоураннеров «Рика и Морти» можно растянуть хоть на 20 сезонов. Авторы добавили, что в «ДНК» мультсериала с самого первого эпизода не было ощущения неизбежности конца, а значит — можно придумать хоть тысячу новых серий.
Ранее создатели «Рика и Морти» заявили о начале работы над 8-м сезоном.