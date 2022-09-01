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1 час назад

Авторы "Рика и Морти" пообещали ежегодно выпускать новые серии

Газета.Ru

Создатели мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд в интервью The Wrap сообщили о переходе на ежегодный выпуск новых сезонов.

Авторы "Рика и Морти" пообещали ежегодно выпускать новые серии
Фото: Cartoon NetworkCartoon Network

«Мне кажется, этот сериал может длиться вечно. Мы можем продолжать его так долго, как нам захочется», — заверил Ройланд.

Авторы отметили, что не собираются повторять формулу «Симпсонов» в своем проекте. Однако они убеждены, что при желании фанатов и самих шоураннеров «Рика и Морти» можно растянуть хоть на 20 сезонов. Авторы добавили, что в «ДНК» мультсериала с самого первого эпизода не было ощущения неизбежности конца, а значит — можно придумать хоть тысячу новых серий.

Ранее создатели «Рика и Морти» заявили о начале работы над 8-м сезоном.

Сериалы,Симпсоны,Джастин Ройланд,
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