Состоялась премьера сериала «Властелин колец: кольца власти»

Состоялась премьера двух первых серий сериала «Властелин колец: кольца власти», основанного на книге Джона Толкина «Сильмариллион». Остальные шесть эпизодов будут выходить еженедельно каждую пятницу до 14 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

События картины происходят за тысячи лет до событий романов «Властелин колец» и «Хоббит». В основу сюжета сериала легла история создания колец власти для всех рас, населяющих Средиземье. Девять колец были созданы Сауроном и кузнецом Келебримором.

Отмечается, что на создание первого сериала было потрачено около 500 миллионов долларов. При этом на главный сериал года — «Дом Дракона» — HBO потратили только 90 миллионов долларов. Большие затраты говорят о том, что создатели возлагают на проект огромные надежды.