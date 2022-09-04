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3 часа назад

Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей

Газета.Ruиещё 10

Первый эпизод сериала «Властелин колец: Кольца власти» в первые сутки посмотрели 25 млн человек, сообщает стриминговый сервис Prime Video, принадлежащий Amazon, в своем Twitter-аккаунте.

Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей
Фото: Газета.руГазета.ру

«Двадцать пять миллионов зрителей по всему миру за первые 24 часа. Спасибо за то, что сделали «Кольца власти» самой просматриваемой премьерой сериала на Prime Video», — говорится в сообщении сервиса.

Сериал по «Властелину колец» вышел 2 сентября. На сервисе Amazon Prime Video появились первые два эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» — приквела «Хоббита» и «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина.

Ранее сообщалось, что компания Amazon ввела ограничения на публикацию пользовательских оценок сериалов и фильмов на своей стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Сериалы,Amazon,
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