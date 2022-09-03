За что критикуют сериал «Властелин колец: Кольца власти».

На Amazon Prime стартовал один из самых долгожданных сериалов года по мотивам произведений Толкина. Правда, по очень отдаленным мотивам. Судя по обзорам на первые две серии, обычным зрителям «Кольца власти» не понравились. Оценка на Metacritic — всего 2,6 из 10 и 38% из 100 на Rotten Tomatoes.
Действие разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Некоторым пользователям показалось, что в фэнтезийном сериале полно неуместных политических высказываний. Другим сериал напомнил типичный фэнтезийный фанфик со скучными персонажами. Фанатов неприятно удивила трансформация эльфов. «Толкин бы просто перевернулся в гробу!» — пишут зрители. Многим показалось, что кроме красивой картинки, сериалу больше нечего предложить.
Комментирует кинокритик, автор Film.ru Ефим Гугнин:
«В принципе, я думаю, сериал не стоит сравнивать с трилогией Питера Джексона, потому что на фоне нее что угодно будет выглядеть невыгодно. Понравится ли сериал толкинистам — интересный вопрос. Там очень много выдумано самими шоураннерами. Проблема в том, что события сериала охватывают то время, которое описано в «Сильмариллионе» Толкина, при этом на «Сильмариллион» у Amazon нет прав. Они руководствовались в основном прологами к «Властелину колец», какими-то комментариями Толкина, черновиками и так далее. Поэтому в любом случае очень много додумано, очень много будет интерпретировано, чтобы собрать это все в цельную историю. События, которые в оригинальных текстах Толкина длились несколько сотен лет, они умещают в десятки лет. Там в любом случае будет перегруженная история и много героев, потому что очень много всего надо представить, очень много надо рассказать за относительно сжатые сроки».
В основу сюжета легла история о создании колец власти для разных рас Средиземья. Саурон и эльфийский кузнец Келебримбор выковали девять колец для людей и семь — для гномов: по воле темного властелина в них было заключено зло. Еще три кольца, сделанные эльфами, не несли в себе тьмы, но Саурон нашел, что противопоставить им, создав могущественное Кольцо всевластия.
Сериал позиционируют как самый дорогой в истории. Одна только покупка прав обошлась студии в 250 млн долларов. Еще 468 млн потратили непосредственно на производство первого сезона. Общие затраты на проект, по предварительным подсчетам, — в районе миллиарда долларов.
На российских платформах официально сериал представлен не будет. Но на пиратских сайтах уже есть первые эпизоды. Почему «Кольца власти» в итоге не купили российские стриминги, хотя разговоры об этом были? Отвечает директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salo Александр Голубчиков:
Александр Голубчиков директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо:
«Проекты производства Prime Video в Россию, как правило, легально попадали довольно редко. Это скорее какие-то единичные случаи — заключенные договоры платформами типа «Кинопоиска», когда на какие-то единичные тайтлы заключались контракты. В случае с «Кольцами власти» я подозреваю, что не было этого контракта, потому что это дорогое довольно удовольствие, учитывая, сколько стоил сам сериал, насколько был бы серьезный выхлоп, учитывая что это довольно фанатская история, удалось бы «Кольцам власти» отбить по затратам на приобретение сериала на Россию — я думаю, что это было бы довольно сложно даже с учетом того количества подписчиков, которое сегодня есть у наших платформ. Поэтому, скорее всего, вне зависимости от того, что у нас случилось в феврале, нам «Кольца власти» приходилось бы смотреть на «торрентах» с различной нелегальной озвучкой и так далее».