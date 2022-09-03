За что критикуют сериал «Властелин колец: Кольца власти».

«В принципе, я думаю, сериал не стоит сравнивать с трилогией Питера Джексона, потому что на фоне нее что угодно будет выглядеть невыгодно. Понравится ли сериал толкинистам — интересный вопрос. Там очень много выдумано самими шоураннерами. Проблема в том, что события сериала охватывают то время, которое описано в «Сильмариллионе» Толкина, при этом на «Сильмариллион» у Amazon нет прав. Они руководствовались в основном прологами к «Властелину колец», какими-то комментариями Толкина, черновиками и так далее. Поэтому в любом случае очень много додумано, очень много будет интерпретировано, чтобы собрать это все в цельную историю. События, которые в оригинальных текстах Толкина длились несколько сотен лет, они умещают в десятки лет. Там в любом случае будет перегруженная история и много героев, потому что очень много всего надо представить, очень много надо рассказать за относительно сжатые сроки».