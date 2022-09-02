Зрители «уничтожили» рейтинг сериала по «Властелину колец» Amazon

Сегодня состоялась премьера первых двух эпизодов сериала по «Властелину колец» Amazon, который многие зрители встретили с огромной долей негатива.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пользователи устроили проекту «ревью-бомбинг» на разных площадках, буквально уничтожив рейтинг проекта. На Metacritic у сериала сейчас 3 балла по 123 оценкам, на Rotten Tomatoes — 40%. На IMDb у шоу 6,6 балла и более 8 тысяч отзывов.

В рецензиях зрители чаще всего ругают сериал за несоответствие канону оригинальных произведений Толкина, а сама история с персонажами показались некоторым скучными и плоскими. Кроме того, негативных оценок удостоились и диалоги между героями.Многие отметили высокое визуальное качество проекта, хотя при этом шоу несколько раз назвали «красивым снаружи, но пустым внутри».