Зрители «уничтожили» рейтинг сериала по «Властелину колец» Amazon

Сегодня состоялась премьера первых двух эпизодов сериала по «Властелину колец» Amazon, который многие зрители встретили с огромной долей негатива.
Пользователи устроили проекту «ревью-бомбинг» на разных площадках, буквально уничтожив рейтинг проекта. На Metacritic у сериала сейчас 3 балла по 123 оценкам, на Rotten Tomatoes — 40%. На IMDb у шоу 6,6 балла и более 8 тысяч отзывов.
В рецензиях зрители чаще всего ругают сериал за несоответствие канону оригинальных произведений Толкина, а сама история с персонажами показались некоторым скучными и плоскими. Кроме того, негативных оценок удостоились и диалоги между героями.Многие отметили высокое визуальное качество проекта, хотя при этом шоу несколько раз назвали «красивым снаружи, но пустым внутри».
Еще похвалы удостоился саундтрек сериала, автором которого выступил Беар Маккрири. Действие самого сериала разворачивается во вторую эпоху Средиземья, проект уже успели продлить на второй сезон — первый при этом состоит из восьми эпизодов.