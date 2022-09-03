Какие сериалы смотреть в сентябре 2022 года

Лето подошло к концу, но это вовсе не значит, что пришло время отодвигать просмотр сериалов на второй план. И пусть первый месяц осени не столь богат на сериальные премьеры, "Рамблеру" все же удалось найти проекты, которые стоят вашего внимания.

Фото: Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти" Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

"Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

В августе все кругом говорили о приквеле "Игры престолов" "Дом дракона", и теперь у проекта появился серьезный конкурент. Сериал "Властелин колец: Кольца власти" расскажет о событиях еще задолго до книги "Властелин колец" и знаменитой кинотрилогии. Зрители, наконец, узнают о создании тех самых магических колец, которым было суждено изменить мир. Цифровой релиз проекта уже состоялся второго сентября.

"Эта Англия"

Кадр из сериала "Эта Англия"

Политическая драма расскажет о работе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в период первой волны коронавирусной инфекции. Главную роль в проекте исполнил лауреат премии "Оскар" Кеннет Бран. А режиссером сериала изначально выступил Майкл Уинтерботтом, но из-за проблем со здоровьем его позже заменил Джулиан Джаррольд, известный своими работами над "Короной" и "Джейн Остин". Премьера запланирована на 21 сентября.

"Рассказ служанки"