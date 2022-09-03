Кинокритик перечислил лучшие современные российские сериалы

Кинокритик Юрий Гуляев перечислил лучшие, по его мнению, российские сериалы, которые нужно посмотреть каждому.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Чики»

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Картина, которая не похожа на другие в истории отечественного кино, была создана Эдуардом Оганесяном.

В сериале «Чики» четыре подруги-проститутки зарабатывают на трассе. Одна из девушек решает, что пора завязывать с распутной жизнью. Она намерена открыть свой бизнес и призывает подруг присоединиться.

«Именно они начали эпоху откровенного кино. Благодаря стриминговым платформам стало возможно поднимать табуированные темы о проституции, насилии, абьюзе и иных социально острых проблемах», – говорит кинокритик.

Юрий Гуляев считает, что сериал поражает глубиной драмы, а также открыто показывает жизнь русской глубинки.

«Эпидемия»

Сериал вышел как раз перед всемирной пандемией коронавируса. «Эпидемия» стала популярной, так как события из сериала почти в точности повторились в реальной жизни.

«История о семьях, которые жили под Москвой и оказались в эпицентре глобальной катастрофы. В стране быстрыми темпами распространяется опасный вирус. Буквально за несколько дней власти страны вводят военное положение, выключают интернет, мобильную связь. Вместе с эпидемией приходят другие проблемы – голод, паника и убийства», – отмечает Гуляев.

Сериал вызвал интерес не только у российских зрителей, но и на Западе. Право показывать картину купил Netflix.

«Вампиры средней полосы»

Комедийный детективно-мистический сериал о жизни необычной семьи из Смоленска, члены которой являются вампирами, но при этом живут обычной жизнью.

«Сериал о вурдалаках, которые ищут убийцу людей и сотрудничают с полицией. Картина подается в легком и развлекательном формате. Здесь смешали комедию и детектив, имеются ситкомовские шутки – ванлайны. Каждая серия логически продолжает предыдущую, усиливая эффект ожидания и напряжения», – подытоживает критик.

Гуляев считает, что через мифологию с вампирами создатели сериала пытаются тонко иронизировать над типичными проблемами – коррупцией, слабой медициной и беспределом чиновников.