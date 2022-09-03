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1 час назад

Кинокритик перечислил лучшие современные российские сериалы

РИА "ФедералПресс"

Кинокритик Юрий Гуляев перечислил лучшие, по его мнению, российские сериалы, которые нужно посмотреть каждому.

Кинокритик перечислил лучшие современные российские сериалы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чики»

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Картина, которая не похожа на другие в истории отечественного кино, была создана Эдуардом Оганесяном.

В сериале «Чики» четыре подруги-проститутки зарабатывают на трассе. Одна из девушек решает, что пора завязывать с распутной жизнью. Она намерена открыть свой бизнес и призывает подруг присоединиться.

«Именно они начали эпоху откровенного кино. Благодаря стриминговым платформам стало возможно поднимать табуированные темы о проституции, насилии, абьюзе и иных социально острых проблемах», – говорит кинокритик.

Юрий Гуляев считает, что сериал поражает глубиной драмы, а также открыто показывает жизнь русской глубинки.

«Эпидемия»

Сериал вышел как раз перед всемирной пандемией коронавируса. «Эпидемия» стала популярной, так как события из сериала почти в точности повторились в реальной жизни.

«История о семьях, которые жили под Москвой и оказались в эпицентре глобальной катастрофы. В стране быстрыми темпами распространяется опасный вирус. Буквально за несколько дней власти страны вводят военное положение, выключают интернет, мобильную связь. Вместе с эпидемией приходят другие проблемы – голод, паника и убийства», – отмечает Гуляев.

Сериал вызвал интерес не только у российских зрителей, но и на Западе. Право показывать картину купил Netflix.

«Вампиры средней полосы»

Комедийный детективно-мистический сериал о жизни необычной семьи из Смоленска, члены которой являются вампирами, но при этом живут обычной жизнью.

«Сериал о вурдалаках, которые ищут убийцу людей и сотрудничают с полицией. Картина подается в легком и развлекательном формате. Здесь смешали комедию и детектив, имеются ситкомовские шутки – ванлайны. Каждая серия логически продолжает предыдущую, усиливая эффект ожидания и напряжения», – подытоживает критик.

Гуляев считает, что через мифологию с вампирами создатели сериала пытаются тонко иронизировать над типичными проблемами – коррупцией, слабой медициной и беспределом чиновников.

Кинокритик отметил, что сериал стал народным, так как в истории российского кинематографа еще ни разу достойно не представляли мистическую комедию, пишет «Вечерняя Москва».

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