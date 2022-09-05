Доказано существование чернокожих хоббитов во «Властелине колец»

Автор доказал существование подобных персонажей в книгах, которые легли в основу шоу. Он заявил, что сам является поклонником трилогии Джона Толкина, и напомнил, что в его произведениях действительно упоминаются герои с более темной кожей. Гейман посчитал, что все несогласные с выбором чернокожих актеров — «либо расисты, либо не читали Толкина». По его словам, появление харфутов совершенно не противоречит оригинальной истории.