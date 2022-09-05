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45 минут назад

Доказано существование чернокожих хоббитов во вселенной «Властелина колец»

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Британский писатель Нил Гейман прокомментировал возмущенную реакцию зрителей на появление в сериале «Властелин колец: Кольца власти» харфутов — чернокожих хоббитов. Он посвятил этой теме несколько постов в своем Twitter-аккаунте.

Доказано существование чернокожих хоббитов во «Властелине колец»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Автор доказал существование подобных персонажей в книгах, которые легли в основу шоу. Он заявил, что сам является поклонником трилогии Джона Толкина, и напомнил, что в его произведениях действительно упоминаются герои с более темной кожей. Гейман посчитал, что все несогласные с выбором чернокожих актеров — «либо расисты, либо не читали Толкина». По его словам, появление харфутов совершенно не противоречит оригинальной истории.

Действие нового сериала Prime Video «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах Питера Джексона. Харфутов показывают в первой же серии: они хоть и напоминают хоббитов, но ведут более кочевой образ жизни. Их роли исполнили актеры Ленни Генри, Сара Звангобани, Тусита Джаясундера и Маркелла Кавена.

Сериалы,Ленни Генри,Нил Гейман,Питер Джексон,
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