Почему не стоит тратить время на просмотр приквела «Властелина колец»

— Не могу сказать точно, хороший это проект или нет, потому что он похож на остальной миллион работ, которые даже с точки зрения развлекательного формата абсолютно неинтересны для интеллектуально развитого зрителя. Искушенный зритель любит высокий жанр в кинематографе, а не то, что предлагает нынешняя повестка. Поэтому я не могу советовать такие проекты зрителям.