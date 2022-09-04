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3 часа назад

Киновед Фомин объяснил, почему не стоит тратить время на просмотр приквела «Властелина колец»

Вечерняя Москва

Зарубежный развлекательный контент, предлагающий такие проекты, как «Властелин колец», «Игра престолов», «Дом Дракона», возможно, и является для нынешнего зрителя высшим пилотажем в сфере киноискусства, но для знающих и бывалых это весьма легкомысленное кино, которое не несет никаких нравственных ценностей. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» кинокритик, российский киновед, историк кино и действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин, комментируя выход приквела «Властелин колец: Кольца власти».

Почему не стоит тратить время на просмотр приквела «Властелина колец»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По мнению собеседника «ВМ», развлекательное кино, коим является работа создателей «Колец», не мотивирует зрителя думать и размышлять во время просмотра картины:

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— Не могу сказать точно, хороший это проект или нет, потому что он похож на остальной миллион работ, которые даже с точки зрения развлекательного формата абсолютно неинтересны для интеллектуально развитого зрителя. Искушенный зритель любит высокий жанр в кинематографе, а не то, что предлагает нынешняя повестка. Поэтому я не могу советовать такие проекты зрителям.

Фомин подчеркнул, что, являясь историком кино, ему посчастливилось быть свидетелем становления таких отечественных звезд индустрии, как Шукшин, Тарковский и Климов:

— Я своими глазами видел, как творятся, куются настоящие шедевры кино. И конечно, после таких воспоминаний мне сложно привыкнуть к ширпотребу, который снимают и за рубежом, и у нас.

В качестве альтернативы «Кольцам» и иным подобным эпопеям кинокритик предложил ознакомиться с работами отечественных режиссеров-документалистов, которые еще, на его взгляд, не потеряли профессионального нюха:

— Например, документальные фильмы Сергея Мирошниченко я считаю настоящими шедеврами. Там есть место для размышлений, ностальгии и просвещения.

В список рекомендуемых картин режиссера эксперт включил «Рожденные в СССР», «Дно», «Река жизни» и иные работы.

В мире состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на книге Джона Толкина «Сильмариллион». Остальные шесть эпизодов будут выходить еженедельно каждую пятницу до 14 октября.

Сериалы,Игра престолов,Валерий Фомин,Сергей Мирошниченко,
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