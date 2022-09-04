Сериал «Властелин колец: Кольца власти» побил рекорд по числу зрителей в истории Amazon

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» собрал крупнейшее число зрителей среди всех проектов, когда-либо выходивших на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

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Первые две серии шоу вышли 1 сентября в 240 регионах по всему миру и за первые сутки приковали более 25 миллионов зрителей, сделав премьеру самой крупной в истории Amazon Prime Video за все 15 лет онлайн-кинотеатра.

Напомним, что действие «Колец власти» предшествует событиям «Хоббита» и «Властелина колец» Толкиена и проходит во времена Второй эпохи Средиземья за тысячи лет до.

В первом сезоне будет восемь серий и продлится он до 14 октября.