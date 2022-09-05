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1 час назад

Вышла 1-я серия шестого сезона «Рика и Морти»

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня состоялась премьера шестого сезона мультсериала «Рик и Морти». Для просмотра доступен первый эпизод. Его можно посмотреть на сервисах Hulu и HBO Max. К сожалению, шестого сезона нет на «Кинопоиске», хотя все прошлые сезоны на площадке посмотреть можно.

Вышла 1-я серия шестого сезона «Рика и Морти»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всего в шестом сезоне будет 10 эпизодов. Вторая серия выйдет 12 сентября, а премьера третьей состоится 19-го числа.

Когда выйдут остальные эпизоды «Рика и Морти»

Также авторы мультсериала устроили коллаборацию с Sony и выпустили забавный ролик, рекламирующий God of War Ragnarok. В нём Рика можно увидеть в образе Кратоса, а Морти в виде Атрея — его сына.

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