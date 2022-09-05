Вышла 1-я серия шестого сезона «Рика и Морти»

Сегодня состоялась премьера шестого сезона мультсериала «Рик и Морти». Для просмотра доступен первый эпизод. Его можно посмотреть на сервисах Hulu и HBO Max. К сожалению, шестого сезона нет на «Кинопоиске», хотя все прошлые сезоны на площадке посмотреть можно.