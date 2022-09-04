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2 часа назад

СМИ: новый сезон "Сватов" снимут в Киеве и покажут военные действия

Диана Товсепова

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Жению Королеву в сериале "Сваты", раскрыла детали съемок предстоящих серий российско-украинского ситкома. Ее цитирует издание Solenka.info со ссылкой на украинский канал «1+1».

Новый сезон "Сватов" снимут в Киеве и покажут военные действия
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Актриса рассказала, что не знает сюжета восьмого сезона сериала "Сваты", но ей известно, что в сериале покажут военные действия между Украиной и Россией.

Соцсети

По ее словам, новые серии "Сватов" помогут людям "узнать правду" о происходящем.

При этом, актриса отметила, что в новом сезоне не будет российских актеров Татьяны Кравченко и Федора Добронравова. Заменять украинскими актерами их не будут. Вместо этого создатели сериала напишут сценарий без их героев.

Ранее мы писали о том, почему сериал обрел успех.

Сериалы,1+1,Анна Кошмал,Татьяна Кравченко,Федор Добронравов,
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