Новый сезон "Сватов" снимут в Киеве и покажут военные действия

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Жению Королеву в сериале "Сваты", раскрыла детали съемок предстоящих серий российско-украинского ситкома. Ее цитирует издание Solenka.info со ссылкой на украинский канал «1+1».

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

Актриса рассказала, что не знает сюжета восьмого сезона сериала "Сваты", но ей известно, что в сериале покажут военные действия между Украиной и Россией.

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По ее словам, новые серии "Сватов" помогут людям "узнать правду" о происходящем.

При этом, актриса отметила, что в новом сезоне не будет российских актеров Татьяны Кравченко и Федора Добронравова. Заменять украинскими актерами их не будут. Вместо этого создатели сериала напишут сценарий без их героев.