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1 час назад

Netflix закончил съемки спин-оффа "Бриджертонов" про королеву Шарлотту

Газета.Ru

В Англии завершились съемки мини-сериала — спин-оффа шоу Netflix «Бриджертоны», который будет посвящен молодой королеве Шарлотте из оригинального проекта. Об этом сообщили члены съемочной группы у себя в соцсетях.

Netflix закончил съемки спин-оффа "Бриджертонов" про королеву Шарлотту
Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны» (2020) NetflixКадр из сериала «Бриджертоны» (2020) Netflix

По сюжету юная Шарлотта, против своей воли обрученная с английским королем, прибывает в Лондон, где выясняется, что она не совсем тот человек, какого ожидали увидеть члены королевской семьи. По мере того, как она осваивается в новом дворце, обществе и браке, Шарлотта превращается в одного из самых ярких монархов Европы.

В шоу снялась Голда Рошевель, играющая Шарлотту в «Бриджертонах», тогда как молодую версию героини воплотила на экране Индия Амартейфио («Половое воспитание»). Также в актерский состав вошли Анджоа Андо (леди Данбери) и Рут Геммелл (виконтесса Вайолет Бриджертон). Сценарий приквела написала Шонда Раймс, продюсирующая оригинальное шоу.

В настоящий момент также идет производство третьего сезона «Бриджертонов», которые заранее продлены и на четвертый сезон.

О том, как и почему Голливуд переосмысливает эпоху Регентства в «Бриджертонах» и других проектах, «переписывающих» историю, можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

Сериалы,Половое воспитание,Рут Геммелл,Netflix,
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