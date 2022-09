Питер Джексон получил две премии "Эмми"

Документальный мини-сериал Питера Джексона «The Beatles: Get Back» о записи последнего альбома «ливерпульской четверки» получил две премии «Эмми».

Премьера «The Beatles: Get Back» состоялась в ноябре 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. Проект состоит из трех эпизодов общей продолжительностью более 8 часов. При его создании использовались ранее не публиковавшиеся аудио- и видеоматериалы периода работы над альбомом «Let It Be», который был записан до «Abbey Road», однако вышел позднее и стал последним лонгплеем The Beatles.