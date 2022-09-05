Питер Джексон получил две премии "Эмми"

Документальный мини-сериал Питера Джексона «The Beatles: Get Back» о записи последнего альбома «ливерпульской четверки» получил две премии «Эмми».

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Проект одержал победу в категориях «Выдающийся документальный или нон-фикшн-сериал» и «Выдающаяся режиссура документальной или нон-фикшн-программы» на церемонии Creative Arts Emmy Awards, которая прошла 3–4 сентября в театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе.

Премьера «The Beatles: Get Back» состоялась в ноябре 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. Проект состоит из трех эпизодов общей продолжительностью более 8 часов. При его создании использовались ранее не публиковавшиеся аудио- и видеоматериалы периода работы над альбомом «Let It Be», который был записан до «Abbey Road», однако вышел позднее и стал последним лонгплеем The Beatles.

В работе над «Get Back» также приняли участие сами члены The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр, а также вдовы их покойных коллег Джона Леннона и Джорджа Харрисона — Йоко Оно и Оливия Харрисон.