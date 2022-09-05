Зрители заметили ошибку в третьем эпизоде «Дома Дракона»

Фанаты нашли ошибку в третьем эпизоде сериала «Дом Дракона». Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил ComicBook.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

В новой серии показано, что у короля Визериса Таргариена отсутствует несколько пальцев на руке. Чтобы создать соответствующий эффект, исполнитель роли Пэдди Консидайн использовал специальную перчатку, на которую впоследствии специалисты накладывали спецэффекты. Однако в одной из сцен это упустили и компьютерной графики на руке Таргариена не было, передает РИА Новости.

«Дом Дракона» — приквел культового сериала «Игры престолов». В разговоре с «Вечерней Москвой» кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал, что в сериальной битве по уровню воображения «Дом Дракона» проиграл приквелу «Властелина колец». Сериал Amazon до того поражает воображение зрителя, что на его фоне «Драконы» смотрятся как обычная любительская кинолента.