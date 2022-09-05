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32 минуты назад

Зрители заметили ошибку в третьем эпизоде «Дома Дракона»

Вечерняя Москва

Фанаты нашли ошибку в третьем эпизоде сериала «Дом Дракона». Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил ComicBook.

Зрители заметили ошибку в третьем эпизоде «Дома Дракона»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В новой серии показано, что у короля Визериса Таргариена отсутствует несколько пальцев на руке. Чтобы создать соответствующий эффект, исполнитель роли Пэдди Консидайн использовал специальную перчатку, на которую впоследствии специалисты накладывали спецэффекты. Однако в одной из сцен это упустили и компьютерной графики на руке Таргариена не было, передает РИА Новости.

«Дом Дракона» — приквел культового сериала «Игры престолов». В разговоре с «Вечерней Москвой» кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал, что в сериальной битве по уровню воображения «Дом Дракона» проиграл приквелу «Властелина колец». Сериал Amazon до того поражает воображение зрителя, что на его фоне «Драконы» смотрятся как обычная любительская кинолента.

Премьера двух первых серий сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на книге Джона Толкина «Сильмариллион», состоялась 2 сентября.

Сериалы,Игра престолов,Роман Григорьев,
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