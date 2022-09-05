Раскрыты подробности нового сезона «Эйфории»

О том, каким будет продолжение знаменитого сериала, рассказал актер Колман Доминго. Слова артиста цитирует издание Deadline.

Фото: Кадр из сериала "Эйфория" Кадр из сериала "Эйфория"

Как сообщает Доминго, исполняющий в «Эйфории» роль Али, наркомана, завязавшего с прошлым, он разговаривал с шоураннером проекта Сэмом Левинсоном, который высказался о готовности внести в сериал весьма серьезные изменения.

Сценарист заявил, что хочет сделать акцент на раскрытии персонажей проекта, позволить зрителям лучше узнать их внутренний мир, переживания и характеры.