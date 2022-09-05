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27 минут назад

Раскрыты подробности нового сезона «Эйфории»

Мария Кимакович

О том, каким будет продолжение знаменитого сериала, рассказал актер Колман Доминго. Слова артиста цитирует издание Deadline.

Раскрыты подробности нового сезона «Эйфории»
Фото: Кадр из сериала "Эйфория"Кадр из сериала "Эйфория"

Как сообщает Доминго, исполняющий в «Эйфории» роль Али, наркомана, завязавшего с прошлым, он разговаривал с шоураннером проекта Сэмом Левинсоном, который высказался о готовности внести в сериал весьма серьезные изменения.

Сценарист заявил, что хочет сделать акцент на раскрытии персонажей проекта, позволить зрителям лучше узнать их внутренний мир, переживания и характеры.

По словам Доминго, Левинсону не столь важны успехи прошлого сезона, сколько возможность двигаться дальше и пробовать что-то новое.

Ранее Михалков объяснил популярность фильма «Холоп» у россиян.

Сериалы,Эйфория,Сэм Левинсон,Колман Доминго,
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