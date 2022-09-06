Илон Маск высказался о сериале по «Властелину колец»

Люди со всего мира смотрят первые два эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти». Шоу получает смешанные отзывы и, судя по всему, оно не понравилось Илону Маску.

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Миллиардер в социальных сетях опубликовал краткое мнение по просмотренным сериям. Он отметил, что автор трилогии «Властелин колец» и «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкин «переворачивается в гробу». Конструктивной критики не последовало, однако, по мнению миллиардера, мужские персонажи в шоу получились плохими.

Почти каждый персонаж мужского пола либо трус, либо придурок, либо и то, и другое. Только Галадриэль храбрая, милая и умная.