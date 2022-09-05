Какие сериалы уже завершились и их можно посмотреть целиком

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Дьявол в Огайо" — мини-сериал

Триллер со звездой сериала "Кости" Эмили Дешанель про психиатриню, которая решает приютить девочку, сбежавшую от культистов, но вскоре понимает, что с ней что-то не так.

Где смотреть: Netflix

"Зверобой" — мини-сериал

Детектив о провинившемся столичном следователе, сосланном в таежный, но совсем не тихий город.

Где смотреть: Premier

"Курорт" — 1 сезон

Мистическая драмеди, где супружеская пара на отдыхе в Мексике распутывает загадочное происшествие 15-летней давности.

Где смотреть: Peacock

"На поверхности" — мини-сериал

Психологический триллер от продюсеров "Большой маленькой лжи" про женщину, которая пытается восстановить память после (предполагаемой) попытки самоубийства.

Где смотреть: Apple TV+

"Не с первой попытки" — 3 сезон

Драмеди о молодой паре, которая решается на усыновление и сталкивается с потоком бюрократических и психологических препятствий.