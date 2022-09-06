Начались съемки сериала «Ангелы района»

«В погоне за семейным счастьем, мы зачастую заблуждаемся, чрезмерно опекая наших родных. Мы берем на себя слишком много ответственности, заботы о них, не давая им жить полноценной, собственной жизнью. Мы боремся за комфорт, «квадратные метры», за финансовое благополучие, думая, что это главное и необходимое для семейного счастья. В конец запутываемся и остаемся у «разбитого корыта». Так и наша героиня пытается создать вокруг себя «идеальный» мир, тем самым разрушает его, и сама становится жертвой своих заблуждений. И только осознав это, она восстанавливает баланс и равновесие семейной жизни».