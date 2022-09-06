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1 час назад

Названа дата премьеры второго сезона сериала "Подслушано"

Газета.Ru

7 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера второго сезона киноstories "Подслушано". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе платформы.

Названа дата премьеры второго сезона сериала "Подслушано"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссерами молодежного криминального триллера выступили Илья Куликов и Аня Мирохина.

В центре сюжета - пропажа девушки по имени Джулс из группы подростков, которые вышли на след таинственного злодея по кличке "Падший". Друзья обращаются к следователям полиции с просьбой найти подругу.

В новом сезоне создатели добавили в сериал больше мистики. Во втором сезоне главные герои узнают, почему взрослые десятилетиями не могли поймать "Падшего".

Главные роли исполнили Александр Новиков ("Метод-2"), Егор Абрамов ("Happy End"), Валентина Ляпина ("Закрытая школа"), Никита Патуев ("Любовь и монстры") и Кристина Корбут ("Все смотрят на тебя").

Сериалы,Илья Куликов,Валентина Ляпина,Александр Новиков,
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