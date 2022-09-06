Стартовали съемки второго сезона сериала "На страже пляжа"

Съемки нового сезона иронического детектива «На страже пляжа» стартовали в Геленджике. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Premier.
Летний детектив Акаки Сахелашвили продолжит историю о гениальном криминалисте из Москвы Денисе Дубове, который помогает «южной» полиции раскрывать запутанные преступления. На этот раз ему предстоит спасти напарницу Диану из лап хитроумного похитителя. После спасения в город приезжает бывший молодой человек Дианы, и Дубова ждут новые знакомства, множество приключений, передряг и противостояние с черными риелторами.
В главных ролях снялись Антон Филипенко, Екатерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков, Кирилл Козаков.
«Запуск второго сезона — это подарок для будущих поклонников сериала. Это будет что-то новое, лучшее, потрясающее. Мы очень стараемся, чтобы зрителям понравилось», — говорит режиссер.
Первый сезон «На страже пляжа» стартовал 5 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ и доступен онлайн.