Стартовали съемки второго сезона сериала "На страже пляжа"

Летний детектив Акаки Сахелашвили продолжит историю о гениальном криминалисте из Москвы Денисе Дубове, который помогает «южной» полиции раскрывать запутанные преступления. На этот раз ему предстоит спасти напарницу Диану из лап хитроумного похитителя. После спасения в город приезжает бывший молодой человек Дианы, и Дубова ждут новые знакомства, множество приключений, передряг и противостояние с черными риелторами.