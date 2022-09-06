В России покажут комедийный сериал "Нина" с Буруновым и Исаковой

По сюжету третий муж главной героини Нины обеспечивает ее, ее детей и даже двух предыдущих супругов. Однако идиллия рушится, когда Константином начинает манипулировать незнакомая женщина. Персонажу Исаковой приходится переехать из загородного дома в сравнительно небольшую квартиру, с ней переезжает второй муж — предприниматель, который остро нуждается в финансировании его необычных идей.

«Сериал «Нина» — это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков, и в связи с этим – обретении уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться. У нашей Нины была семья, и ей было этого достаточно. Теперь Нина поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить», — заявил Крыжовников.