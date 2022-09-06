«Дом Дракона»: даты выхода всех серий 1 сезона (2022)

Фанаты легендарной саги «Игра престолов» ждали выхода приквела и наконец дождались. «Рамблер» рассказывает, как снимался сериал, когда будут выходить новые серии и стоит ли ждать второго сезона.
К съемкам сериала приступили в апреле 2021 года, а завершили в феврале 2022. Действие сериала разворачивается за двести лет до событий, которые происходили в «Игре престолов». Две ветви дома Таргариенов ведут непримиримую борьбу за власть, которая в итоге расколола Семь Королевств.
В основном съемки велись в Великобритании, но некоторые сцены снимались в Испании, Португалии и американской Калифорнии. Вообще выпуск спин-оффа по книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» анонсировали еще в 2018 году, но по разным причинам сразу к ним приступить не удалось. Пока все согласовали все со всеми, прошло довольно много времени. Но в итоге в 2020 году приступили к подбору актеров.
Первым на главную роль утвердили Пэдди Консидайна, он сыграл Визериса I Таргариена — короля Вестероса. Позже были объявлены имена актеров, которые исполнят роли Алисент Хайтауэр, Деймона Таргариена и Рейниры Таргариен — это Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Д’Арси соответственно.
После выхода первых серий отзывы были достаточно противоречивыми, некоторым критикам показалось, что персонажи в «Доме Драконов» не такие яркие, как в «Игре престолов». Но все это вовсе не значит, что сериал не стоит смотреть.
Сразу же после выхода первого эпизода сериала «Дом Дракона», его было решено продлить на второй сезон. Во втором сезоне покажут Пляску Драконов — гражданскую войну, которая развернется в королевстве Вестерос. Пока точная дата премьеры не называется, но предполагается, что второй сезон выйдет в 2024 году.