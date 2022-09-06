«Дом Дракона»: даты выхода всех серий 1 сезона (2022)

Фанаты легендарной саги «Игра престолов» ждали выхода приквела и наконец дождались. «Рамблер» рассказывает, как снимался сериал, когда будут выходить новые серии и стоит ли ждать второго сезона.

Фото: Кадр из сериала "Дом Дракона" Кадр из сериала "Дом Дракона"

Съемки сериала «Дом Дракона»

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К съемкам сериала приступили в апреле 2021 года, а завершили в феврале 2022. Действие сериала разворачивается за двести лет до событий, которые происходили в «Игре престолов». Две ветви дома Таргариенов ведут непримиримую борьбу за власть, которая в итоге расколола Семь Королевств.

В основном съемки велись в Великобритании, но некоторые сцены снимались в Испании, Португалии и американской Калифорнии. Вообще выпуск спин-оффа по книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» анонсировали еще в 2018 году, но по разным причинам сразу к ним приступить не удалось. Пока все согласовали все со всеми, прошло довольно много времени. Но в итоге в 2020 году приступили к подбору актеров.

Кадр из сериала "Дом Дракона"

Первым на главную роль утвердили Пэдди Консидайна, он сыграл Визериса I Таргариена — короля Вестероса. Позже были объявлены имена актеров, которые исполнят роли Алисент Хайтауэр, Деймона Таргариена и Рейниры Таргариен — это Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Д’Арси соответственно.

После выхода первых серий отзывы были достаточно противоречивыми, некоторым критикам показалось, что персонажи в «Доме Драконов» не такие яркие, как в «Игре престолов». Но все это вовсе не значит, что сериал не стоит смотреть.

Даты выхода всех серий первого сезона

The Heirs of the Dragon — 22 августа 2022

The Rogue Prince — 29 августа 2022

Second of His Name — 5 сентября 2022

King of the Narrow Sea — 12 сентября 2022

We Light the Way — 19 сентября 2022

The Princess and the Queen — 26 сентября 2022

Driftmark — 3 октября 2022

The Lord of the Tides — 10 октября 2022

The Green Council — 17 октября 2022

The Black Queen — 24 октября 2022

Когда будет второй сезон

Сразу же после выхода первого эпизода сериала «Дом Дракона», его было решено продлить на второй сезон. Во втором сезоне покажут Пляску Драконов — гражданскую войну, которая развернется в королевстве Вестерос. Пока точная дата премьеры не называется, но предполагается, что второй сезон выйдет в 2024 году.