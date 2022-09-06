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25 минут назад

«Союз спасения» вырос в сериал

Кино-Панк

Фильм Константина Эрнста, Анатолия Максимова и Андрея Кравчука «Союз спасения», премьера которого состоялась 26 декабря 2019 года, расширен до сериала. Авторы отмечают, что сериал станет и сиквелом, и приквелом фильма одновременно.

«Союз спасения» вырос в сериал
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

История начнётся в Париже в 1814 году после разгрома наполеоновской армии, а завершится в июле 1826 года в Санкт-Петербурге на месте казни четырёх декабристов. Режиссёрами сериала выступили Никита Высоцкий (сын Владимира Высоцкого) и Илья Лебедев (режиссёр сериала «Безопасность»). В сериале будут использованы кадры из оригинального фильма.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION, позже «Союз спасения» выйдет на «1 канале».

Сериалы,Безопасность,Илья Лебедев,Андрей Кравчук,Анатолий Максимов,Константин Эрнст,Никита Высоцкий,
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