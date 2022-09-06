«Союз спасения» вырос в сериал

Фильм Константина Эрнста , Анатолия Максимова и Андрея Кравчука « Союз спасения », премьера которого состоялась 26 декабря 2019 года, расширен до сериала. Авторы отмечают, что сериал станет и сиквелом, и приквелом фильма одновременно.

История начнётся в Париже в 1814 году после разгрома наполеоновской армии, а завершится в июле 1826 года в Санкт-Петербурге на месте казни четырёх декабристов. Режиссёрами сериала выступили Никита Высоцкий (сын Владимира Высоцкого) и Илья Лебедев (режиссёр сериала «Безопасность»). В сериале будут использованы кадры из оригинального фильма.