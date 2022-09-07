Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
30 минут назад

У второго сезона «Вампиров средней полосы» сменился состав актеров

FBM.ru

Стриминговый сервис Start проинформировал в своем Telegram-канале об окончании съемочного процесса второго сезона мистического драмеди-детектива, а также об изменениях в актерском составе.

В «Вампирах средней полосы» поменялся актерский состав
Фото: FBM.ruFBM.ru

В новых эпизодах зрители не увидят Екатерину Кузнецову, которая исполняет роль одной из главных героинь — следовательницы Аннушки. Вместо неё взяли Анастасию Стежко. Стриминг не стал высказывать о замене актрисы.

В комментариях к публикации зрители высказали сожаление из-за ухода Кузнецовой. Согласно сообщениям сетевых источников, с началом проведения специальной военной операции России на территории Украины она покинула нашу страну.

В следующих сериях зрители снова увидят Юрия Стоянова, Артема Ткаченко, Ольгу Медынич и других актеров в знакомых образах, а также не обойдется без новых героев. Как было отмечено, семья вампиров из Смоленска столкнется с новой угрозой.

Дата премьеры на данный момент не раскрывается. Уточняется, что второй сезон многосерийного фильма появится в онлайн-кинотеатре в конце текущего года. «Вампиры» дебютировали в прошлом году. Автором проекта выступил Алексей Акимов, а режиссером стал Антон Маслов.

Сериалы,Анастасия Стежко,Алексей Акимов,Артем Ткаченко,Екатерина Кузнецова,Ольга Медынич,Юрий Стоянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители