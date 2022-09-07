В «Вампирах средней полосы» поменялся актерский состав

Стриминговый сервис Start проинформировал в своем Telegram-канале об окончании съемочного процесса второго сезона мистического драмеди-детектива, а также об изменениях в актерском составе.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В новых эпизодах зрители не увидят Екатерину Кузнецову, которая исполняет роль одной из главных героинь — следовательницы Аннушки. Вместо неё взяли Анастасию Стежко. Стриминг не стал высказывать о замене актрисы.

В комментариях к публикации зрители высказали сожаление из-за ухода Кузнецовой. Согласно сообщениям сетевых источников, с началом проведения специальной военной операции России на территории Украины она покинула нашу страну.

В следующих сериях зрители снова увидят Юрия Стоянова, Артема Ткаченко, Ольгу Медынич и других актеров в знакомых образах, а также не обойдется без новых героев. Как было отмечено, семья вампиров из Смоленска столкнется с новой угрозой.