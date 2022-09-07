Вредные установки из сериала «Великолепный век»

Турецкий сериал «Великолепный век» пользуется огромной популярностью у телезрителей, которые считают его идеальным пособием о том, как очаровать любого мужчину и достичь огромных успехов.
Однако, с точки зрения психологии знаменитый сериал транслирует отнюдь не самые полезные установки, которые в реальности скорее навредят, нежели помогут.
Colady представляет ТОП самых вредных установок из «Великолепного века»!
С самой первой серии «Великолепного века» главная героиня устраивает настоящий переполох в гареме, а затем и во всём дворце. Неудивительно: Александра (в дальнейшем – Хюррем) не признаёт никаких правил, установок и ограничений и предпочитает действовать на свой манер.
Не самая удачная стратегия, причём не только для XVI века, но и с точки зрения современной женщины: игнорирование правил всегда будет вызывать у окружающих только раздражение, но никак не восхищение.
Весь сериал «Великолепный век» – это, по сути, одно сплошное соревнование женщин друг с другом за внимание султана. Каждую серию мы видим примерно один и тот же сценарий: одна дама подставляет другую и на какое-то время становится чуть выше остальных девушек, чтобы затем вновь попасть в немилость.
Весь мир героинь сужается до борьбы за покои и горстку власти, и каждая сравнивает себя с окружающими по количеству служанок, украшениям и платьям. И если одна получает красивое колечко или платье, то другие сразу же изводят себя чёрной завистью. Не самая удачная модель для современной женщины.
Главная установка Хюррем Султан – смотреть на мир свысока. С первой серии она предпочитает держаться обособленно и ставить себя выше остальных, подчёркивая свою значимость. Конечно, любить себя – это хорошо, но есть большая разница между адекватной самооценкой и высокомерием. А именно последнее качество принадлежит главной героине сериала.
В итоге все обитательницы гарема отворачиваются от Хюррем, а большинство членов семьи султана начинают относиться к ней негативно. Согласитесь, неприятно потерять всех подруг и настроить всех против себя?
Главную героиню Хюррем позиционируют как умную и хитрую особу, но между тем она совершает одну ошибку за другой. Оказавшись «новенькой» в гареме и получив заветный платочек, она первым делом начинает дерзить и конфликтовать с женой султана и будущей свекровью.
Мало того что у них разные «весовые категории» – понятно, что у Валиде и действующей жены больше прав – так ещё и непонятно зачем нужно было устраивать войну и сразу настраивать всех против себя. Конечно, в сериале султан оказывается на стороне нашей героини, но в реальности конфликты и ссоры – сомнительная стратегия.
С самого начала главная героиня живёт с убеждением, что её любимый Сулейман обязательно придёт, спасёт, наведёт порядок и всё снова будет замечательно. Уже во второй серии она дерзит жене султана, будучи уверенной, что ей всё сойдёт с рук. Наша барышня уверена: если что, Сулейман моментально прискачет и спасёт.
В сериале в большинстве случаев именно так и происходит. Но только в реальности всё обычно иначе. Никаких принцев и султанов вокруг нас нет и если регулярно впутываться в сомнительные истории, то однажды никто не придёт на помощь, и всё закончится печально.
Главные героини сериала – Хюррем и Махидевран – регулярно демонстрируют нам различные формы газлайтинга, то есть отрицание фактов и слов, попытки сомневаться других в реальности. Яркий пример того: убеждение Махидевран своей служанки в том, что именно она виновата в отравлении Хюррем, хотя это было сделано по приказу самой госпожи.
На самом деле газлайтинг – это пример психологического насилия, и брать подобные приёмы на вооружение точно не стоит. Кроме того, взрослый человек всегда должен отвечать за свои поступки, а не отрицать всё, как это делают героини сериала.
«Великолепный век» рекомендует своим зрительницам подавлять свои истинные чувства, прятать эмоции и носить маску самонадеянности и веселья. Не случайно главная героиня любит примерять фейковую улыбку и изображать уверенность, а её конкурентка Махидевран постоянно льёт слёзы и при этом позиционируется как проигравшая.
Этот посыл очень вреден: подавление эмоций приводит либо к нервным срывам, либо к различным болезням. Кстати, слышали про незакрытый гештальт? Так вот «Великолепный век» предлагает нам не проживать полностью каждую ситуацию со всеми страданиями, слезами и битой посудой, а прятать всё в себе под маской самоуверенности, как это делает Хюррем. Сплошной вред!