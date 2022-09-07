Вредные установки из сериала «Великолепный век»

Турецкий сериал «Великолепный век» пользуется огромной популярностью у телезрителей, которые считают его идеальным пособием о том, как очаровать любого мужчину и достичь огромных успехов.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Однако, с точки зрения психологии знаменитый сериал транслирует отнюдь не самые полезные установки, которые в реальности скорее навредят, нежели помогут.

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Colady представляет ТОП самых вредных установок из «Великолепного века»!

1. Неси свой устав в чужой монастырь

С самой первой серии «Великолепного века» главная героиня устраивает настоящий переполох в гареме, а затем и во всём дворце. Неудивительно: Александра (в дальнейшем – Хюррем) не признаёт никаких правил, установок и ограничений и предпочитает действовать на свой манер.

Не самая удачная стратегия, причём не только для XVI века, но и с точки зрения современной женщины: игнорирование правил всегда будет вызывать у окружающих только раздражение, но никак не восхищение.

2. Сравнивай себя с другими

Весь сериал «Великолепный век» – это, по сути, одно сплошное соревнование женщин друг с другом за внимание султана. Каждую серию мы видим примерно один и тот же сценарий: одна дама подставляет другую и на какое-то время становится чуть выше остальных девушек, чтобы затем вновь попасть в немилость.

Весь мир героинь сужается до борьбы за покои и горстку власти, и каждая сравнивает себя с окружающими по количеству служанок, украшениям и платьям. И если одна получает красивое колечко или платье, то другие сразу же изводят себя чёрной завистью. Не самая удачная модель для современной женщины.

3. Смотри на всех свысока

Главная установка Хюррем Султан – смотреть на мир свысока. С первой серии она предпочитает держаться обособленно и ставить себя выше остальных, подчёркивая свою значимость. Конечно, любить себя – это хорошо, но есть большая разница между адекватной самооценкой и высокомерием. А именно последнее качество принадлежит главной героине сериала.

В итоге все обитательницы гарема отворачиваются от Хюррем, а большинство членов семьи султана начинают относиться к ней негативно. Согласитесь, неприятно потерять всех подруг и настроить всех против себя?

4. Конфликтуй и спорь

Главную героиню Хюррем позиционируют как умную и хитрую особу, но между тем она совершает одну ошибку за другой. Оказавшись «новенькой» в гареме и получив заветный платочек, она первым делом начинает дерзить и конфликтовать с женой султана и будущей свекровью.

Мало того что у них разные «весовые категории» – понятно, что у Валиде и действующей жены больше прав – так ещё и непонятно зачем нужно было устраивать войну и сразу настраивать всех против себя. Конечно, в сериале султан оказывается на стороне нашей героини, но в реальности конфликты и ссоры – сомнительная стратегия.

5. Тебя обязательно кто-то спасёт

С самого начала главная героиня живёт с убеждением, что её любимый Сулейман обязательно придёт, спасёт, наведёт порядок и всё снова будет замечательно. Уже во второй серии она дерзит жене султана, будучи уверенной, что ей всё сойдёт с рук. Наша барышня уверена: если что, Сулейман моментально прискачет и спасёт.

В сериале в большинстве случаев именно так и происходит. Но только в реальности всё обычно иначе. Никаких принцев и султанов вокруг нас нет и если регулярно впутываться в сомнительные истории, то однажды никто не придёт на помощь, и всё закончится печально.

6. Практикуй газлайтинг и не отвечай за свои поступки

Главные героини сериала – Хюррем и Махидевран – регулярно демонстрируют нам различные формы газлайтинга, то есть отрицание фактов и слов, попытки сомневаться других в реальности. Яркий пример того: убеждение Махидевран своей служанки в том, что именно она виновата в отравлении Хюррем, хотя это было сделано по приказу самой госпожи.

На самом деле газлайтинг – это пример психологического насилия, и брать подобные приёмы на вооружение точно не стоит. Кроме того, взрослый человек всегда должен отвечать за свои поступки, а не отрицать всё, как это делают героини сериала.

7. Фальшивая улыбка – это хорошо, а плакать – удел неудачников

«Великолепный век» рекомендует своим зрительницам подавлять свои истинные чувства, прятать эмоции и носить маску самонадеянности и веселья. Не случайно главная героиня любит примерять фейковую улыбку и изображать уверенность, а её конкурентка Махидевран постоянно льёт слёзы и при этом позиционируется как проигравшая.