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2 часа назад

Где в Литве снимали "Очень странные дела"

Мира Маркина

Главной сериальной премьерой минувшего лета стал четвертый сезон фантастического сериала "Очень странные дела". Действие этого сезона по сюжету частично происходит на советской Камчатке.

Где в Литве снимали "Очень странные дела"
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

Однако на самом деле эпизоды снимали не в России, а в Вильнюсе и его окрестностях. Подробнее о конкретных локациях, которые можно увидеть в сериале – в материале "Рамблера".

Семелишкес

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Место расположено в 45 километрах от Вильнюса. Здесь создателей Stranger Things привлекла колоритная церковь святого Николая, возведенная в 1895 году. По сюжету в храме был оборудован склад, в котором герои нашли себе вещи и пропитание. Несмотря на то, что эта локация находится в Литве, в "Очень странных делах" Семелишкес – это глухая камчатская деревня.

Лукишская тюрьма

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Суровая советская тюрьма с безжалостными законами, в которой оказался американский полицейский Джим Хоппер, это ни что иное как Лукишская тюрьма, расположенная в самом центре Вильнюса. Тюрьма была построена в 1837 году и больше 100 лет оставалась пристанищем преступников. Но несколько лет назад здание превратили в креативное пространство "Лукишская тюрьма 2.0".

В сериале тюрьму снимали как изнутри, так и снаружи. Туристы могут попасть сюда с дневной или ночной экскурсией или же, посетив одно из мероприятий, которые здесь проводят довольно часто.

Аэродром Kyviskes

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Аэроклуб расположен в 20 километрах от Вильнюса, но для зрителей "Очень странных дел" эта локация ассоциируется с Аляской и с взбалмошным летчиком Юрием. Местные приезжают на аэродром, чтобы прыгнуть с парашютом. В жизни это место не отличается от подобных ему аэроклубов, поэтому даже преданные фанаты "Очень странных дел" едва ли узнали бы его, проезжая мимо.

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