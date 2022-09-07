Где в Литве снимали "Очень странные дела"

Главной сериальной премьерой минувшего лета стал четвертый сезон фантастического сериала "Очень странные дела". Действие этого сезона по сюжету частично происходит на советской Камчатке.

Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела" Кадр из сериала "Очень странные дела"

Однако на самом деле эпизоды снимали не в России, а в Вильнюсе и его окрестностях. Подробнее о конкретных локациях, которые можно увидеть в сериале – в материале "Рамблера".

Семелишкес

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Место расположено в 45 километрах от Вильнюса. Здесь создателей Stranger Things привлекла колоритная церковь святого Николая, возведенная в 1895 году. По сюжету в храме был оборудован склад, в котором герои нашли себе вещи и пропитание. Несмотря на то, что эта локация находится в Литве, в "Очень странных делах" Семелишкес – это глухая камчатская деревня.

Лукишская тюрьма

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Суровая советская тюрьма с безжалостными законами, в которой оказался американский полицейский Джим Хоппер, это ни что иное как Лукишская тюрьма, расположенная в самом центре Вильнюса. Тюрьма была построена в 1837 году и больше 100 лет оставалась пристанищем преступников. Но несколько лет назад здание превратили в креативное пространство "Лукишская тюрьма 2.0".

В сериале тюрьму снимали как изнутри, так и снаружи. Туристы могут попасть сюда с дневной или ночной экскурсией или же, посетив одно из мероприятий, которые здесь проводят довольно часто.

Аэродром Kyviskes

Кадр из сериала "Очень странные дела"