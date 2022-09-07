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1 час назад

Шахматистка Гаприндашвили достигла примирения с авторами сериала «Ход королевы»

Lenta.ruиещё 1

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили достигла примирения со стриминговой платформой Netflix после судебного разбирательства, касающегося мини-сериала «Ход королевы». Об этом сообщает ТАСС.

Шахматистка Гаприндашвили достигла примирения с авторами «Хода королевы»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поданный в 2021 году в калифорнийский суд иск был связан с тем, что в одном из эпизодов сериала, относящегося к 1968 году, Гаприндашвили представили как шахматистку, никогда не игравшую с мужчинами, что являлось неправдой.

К концу 60-х Гаприндашвили сыграла с более, чем 50 мужчинами, в числе которых были такие шахматисты, как Драголюб Велимирович, Борис Спасский, Михаил Таль и другие.

«Да, так и есть. Мы достигли соглашения с Netflix. Сделка конфиденциальная, однако некоторые ее детали все-таки будут опубликованы, но позже»,

— заявили в адвокатской конторе BLB, которая защищала интересы грузинской шахматистки.

Ранее стало известно, что герой обложки альбома Nirvana с обнаженным мальчиком обжаловал отказ суда в компенсации.

Сериалы,Борис Спасский,Нона Гаприндашвили,Михаил Таль,Netflix,
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