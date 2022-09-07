ТОП-10 сериалов про подростков: подборка лучших

Подростковый возраст — сложное испытание не только для детей, но и для их родителей. Иногда (часто!) с подростками невозможно разговаривать, а вот посмотреть сериал молча вполне по силам. «Рамблер» предлагает подборку прекрасных сериалов, которые можно и нужно смотреть вместе с подростками.
Сабрина, как и все типичные подростки, пытается найти себя, при этом она вынуждена балансировать между натурой простой смертной и ведьмы. Одновременно она сталкивается с массой проблем вплоть до борьбы с мировым злом, ведь силы зла угрожают не только ей и ее семье, но и всему миру.
Подростки из провинциального городка Хоукинс постоянно оказываются в странных и страшных ситуациях, если первый сезон ценителям настоящих фильмов ужасов мог показаться слишком легким, то четвертый заставит бояться даже их. Демоны, спецслужбы, школьные проблемы, сверхспособности — все переплелось в невероятный клубок и над всем этим восхитительный и соблазнительный злой дух Векна, тот самый парень из крутых гифок.
Этот сериал нужно смотреть и взрослым, и подросткам. Во-первых, здесь великолепная Джиллиан Андерсон в роли мамы-сексолога, а во-вторых, сообразительный и трогательный Отис, сын-подросток, который помогает своим сверстникам разобраться в отношениях и других сложностях. При этом нет никакого занудства и морализаторства.
В центре сюжета — история школьницы Ханны Бейкер, которая совершила самоубийства. В первом сезоне в каждой из тринадцать серий раскрывается одна из причин трагедии. Ханна записала тринадцать кассет с объяснениями и отправила их своему другу. Сериал был настолько успешным, что его продлили еще на несколько сезонов.
Это экранизация одноименного романа Джона Грина. Аляска — это имя девушки, в которую страшно влюблен главный герой, 16-летний Майлз Холтер. Подросток увлекается тем, что собирает предсмертные слова известных деятелей. А учиться он захотел в Калвер Крик. Это место похоже на школу и летний лагерь одновременно. Тут он и познакомился с Аляской, которая неожиданно исчезла.
Сериал о девочке по имени Джейн Куимби, которую случайно взяли на работу в очень крутую модную компанию. Она скрывает от коллег тот факт, что еще учится в школе, при этом ухитряется помогать своему руководителю и добивается успехов.
Отличный сериал в жанре подростковая драма с Софией Лиллис в главной роли. Любители черного юмора точно оценят. Синди Новак, отец которой год назад покончил жизнь самоубийством, обнаруживает у себя способности к телекинезу. Сначала она списывает это на переходный возраст, а потом начинает понимать, почему отец решился на отчаянный шаг.
Если вы помните историю, как два известных футболиста устроили драку в кафе и получили тюремные сроки, и знаете этих парней лично, расскажите им о сериале. В нем история новое развитие. После освобождения бывшему любимцу публики не остается ничего, кроме как стать детским тренером. Как выяснилось, эта работа во много раз сложнее, чем выступать за сборную. Но тем и интереснее.
Российских сериал о тех и для тех, чье детство пришлось «лихие» девяностые. Пока взрослые заняты повседневными делами и пытаются выжить, дети учатся дружить, любить, отличать правду от лжи и плохих от хороших.
Новый учебный год в 11 «Б» начался с самоубийства школьницы. Одноклассники взялись за расследование и узнали кое-что о Друге. Им предстоит выяснить, кто это, чтобы раскрыть тайну самоубийства своей подруги. В основе сюжета — страшная история про «Синего кита», загадочную организацию, которая толкала детей и подростков на самоубийства.