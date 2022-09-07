ТОП-10 сериалов про подростков: подборка лучших

Подростковый возраст — сложное испытание не только для детей, но и для их родителей. Иногда (часто!) с подростками невозможно разговаривать, а вот посмотреть сериал молча вполне по силам. «Рамблер» предлагает подборку прекрасных сериалов, которые можно и нужно смотреть вместе с подростками.

Фото: Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

«Леденящие душу приключения Сабрины»

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Производство: США

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, драма, детектив

Создатель: Роберто Агирре-Сакаса

В ролях: Кирнан Шипка, Росс Линч, Люси Дэвис, Чэнс Пердомо, Мишель Гомес

Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Сабрина, как и все типичные подростки, пытается найти себя, при этом она вынуждена балансировать между натурой простой смертной и ведьмы. Одновременно она сталкивается с массой проблем вплоть до борьбы с мировым злом, ведь силы зла угрожают не только ей и ее семье, но и всему миру.

«Очень странные дела»

Производство: США

Жанр: ужасы, триллер, драма

Создатели: Мэтт и Росс Дафферы

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Подростки из провинциального городка Хоукинс постоянно оказываются в странных и страшных ситуациях, если первый сезон ценителям настоящих фильмов ужасов мог показаться слишком легким, то четвертый заставит бояться даже их. Демоны, спецслужбы, школьные проблемы, сверхспособности — все переплелось в невероятный клубок и над всем этим восхитительный и соблазнительный злой дух Векна, тот самый парень из крутых гифок.

«Половое воспитание»

Производство: Великобритания

Жанр: комедия-драма, подростковая драма

Создатель: Лори Нанн

В ролях: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Суинделлс

Этот сериал нужно смотреть и взрослым, и подросткам. Во-первых, здесь великолепная Джиллиан Андерсон в роли мамы-сексолога, а во-вторых, сообразительный и трогательный Отис, сын-подросток, который помогает своим сверстникам разобраться в отношениях и других сложностях. При этом нет никакого занудства и морализаторства.

«13 причин почему»

Производство: США

Жанр: подростковая драма, криминальная драма

Создатели: Брайан Йорки, Дайана Сон

В ролях: Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кристиан Наварро, Алиша Бо, Брэндон Флинн, Джастин Прентин

Кадр из сериала "13 причин почему"

В центре сюжета — история школьницы Ханны Бейкер, которая совершила самоубийства. В первом сезоне в каждой из тринадцать серий раскрывается одна из причин трагедии. Ханна записала тринадцать кассет с объяснениями и отправила их своему другу. Сериал был настолько успешным, что его продлили еще на несколько сезонов.

«В поисках Аляски»

Производство: США

Жанр: подростковая драма

Создатель: Джош Шварц

В ролях: Чарли Пламмер, Кристин Фросет, Дэнни Лав, Джей Ли, Софья Васильева

Кадр из сериала «В поисках Аляски»

Это экранизация одноименного романа Джона Грина. Аляска — это имя девушки, в которую страшно влюблен главный герой, 16-летний Майлз Холтер. Подросток увлекается тем, что собирает предсмертные слова известных деятелей. А учиться он захотел в Калвер Крик. Это место похоже на школу и летний лагерь одновременно. Тут он и познакомился с Аляской, которая неожиданно исчезла.

«В стиле Джейн»

Производство: США

Жанр: комедия-драма

Создатель: Эйприл Блэр

В ролях: Эрика Дашер, Ник Ру, Роули Деннис, Индия де Бефорт, Дэвид Клейтон Роджерс, Энди Макдауэлл

Кадр из сериала «В стиле Джейн»

Сериал о девочке по имени Джейн Куимби, которую случайно взяли на работу в очень крутую модную компанию. Она скрывает от коллег тот факт, что еще учится в школе, при этом ухитряется помогать своему руководителю и добивается успехов.

«Мне это не нравится!»

Производство: США

Жанр: подростковая драма, комедия, фантастика

Создатели: Джонатан Энтуисл, Кристи Холл

В ролях: София Лиллис, Уайатт Олефф, София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс

Кадр из сериала «Мне это не нравится!»

Отличный сериал в жанре подростковая драма с Софией Лиллис в главной роли. Любители черного юмора точно оценят. Синди Новак, отец которой год назад покончил жизнь самоубийством, обнаруживает у себя способности к телекинезу. Сначала она списывает это на переходный возраст, а потом начинает понимать, почему отец решился на отчаянный шаг.

«Трудные подростки»

Кадр из сериала «Трудные подростки»

Если вы помните историю, как два известных футболиста устроили драку в кафе и получили тюремные сроки, и знаете этих парней лично, расскажите им о сериале. В нем история новое развитие. После освобождения бывшему любимцу публики не остается ничего, кроме как стать детским тренером. Как выяснилось, эта работа во много раз сложнее, чем выступать за сборную. Но тем и интереснее.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Российских сериал о тех и для тех, чье детство пришлось «лихие» девяностые. Пока взрослые заняты повседневными делами и пытаются выжить, дети учатся дружить, любить, отличать правду от лжи и плохих от хороших.

«Первые ласточки»

Производство: Украина

Жанр: триллер, детектив, подростковая драма

Создатель: Евгений Туник

В ролях: Виктория Литвиненко, Таисия-Оксана Щурук, Александр Рудинский, Максим Самчик , Саша Макаров, Полина Носыхина, Мария Смолякова, Максим Девизоров

Кадр из сериала «Первые ласточки»