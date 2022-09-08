Актриса Кейт Уолш вернётся в 19-м сезоне «Анатомии страсти»

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Wrap», 54-летняя американская актриса Кейт Уолш («Семьянин», «Хорошо быть тихоней», «Под солнцем Тосканы», «13 причин почему», «Фарго», «Убойный отдел») приняла участие в съёмках 19 сезона сериала «Анатомия страсти». Она вновь исполнила роль доктора Эддисон Монтгомери в третьем эпизоде.
Известно, в последний раз этого персонажа видели на экране в 18 сезоне. Впервые Кейт Уолш покинула проект в 2007 году для того, что принять участие в съёмках собственного спин-оффа шоу, получившего название «Частная практика».
Периодически доктор Эддисон Монтгомери появлялась в «Анатомии страсти», однако не в качестве одного из центральных персонажей. Для чего её героиня возвращается в больницу «Сиэтл Грейс» на этот раз пока неизвестно.
Премьера 19 сезона «Анатомии страсти» состоится 6 октября. Впервые сериал был представлен в 2005 году.