Актриса Кейт Уолш вернётся в 19-м сезоне «Анатомии страсти»

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Известно, в последний раз этого персонажа видели на экране в 18 сезоне. Впервые Кейт Уолш покинула проект в 2007 году для того, что принять участие в съёмках собственного спин-оффа шоу, получившего название «Частная практика».

Периодически доктор Эддисон Монтгомери появлялась в «Анатомии страсти», однако не в качестве одного из центральных персонажей. Для чего её героиня возвращается в больницу «Сиэтл Грейс» на этот раз пока неизвестно.