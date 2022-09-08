Neflix назначила премьеру перезапуска «Телепузиков»

Перезапуск детского шоу на Netflix назначен на 14 ноября. Также в линейке стримингового сервиса для дошкольников готовятся шоу Spirit Rangers – 10 октября и Princess Power – в 2023 году.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В роли рассказчика «Телепузиков» выступит актёр и певец Титусс Бёрджесс. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Впервые шоу вышло в марте 1997 года на BBC при участии компаний Ragdoll Productions и DHX Media.

Авторами идеи «Телепузиков» выступили Энн Вуд и Энди Дэвенпорт. Показ шоу завершился 5 января 2001 года.

Всего на экраны вышло 365 серий. После детская передача перевыпускалась 58 раз на видео, а потом на DVD.

7 января 2014 года появилась официальная страница «Телепузиков» на YouTube, с 2015 года в сервисе выпускаются и планируются новые серии.