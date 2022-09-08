НВО исправит техническую ошибку в «Доме Дракона»

Зрители заметили, что в третьем эпизоде «Дома Дракона» в одной из сцен у короля Визериса четвёртый и пятый пальцы на руке были зелёными.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По сюжету они должны были быть отрезанными, так как ранее у короля началась болезнь. Однако ответственный за визуальные эффекты не отредактировал эту сцену.

Ляп случился, когда король Визерис вручал письмо солдату. Зрители заметили ошибку и написали об этом в соцсетях.